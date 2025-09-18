مەملەكەت باسشىسى ءبىر توپ سپورتشى مەن باپكەردى ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ليۆەرپۋل قالاسىندا وتكەن ەرلەر مەن ايەلدەر اراسىنداعى بوكستان الەم چەمپيوناتىنداعى (World Boxing) سپورتتىق جوعارى جەتىستىكتەرى ءۇشىن ءبىر توپ سپورتشى مەن باپكەردى ماراپاتتادى.
«قۇرمەت» وردەنىمەن:
1. قاراعاندى وبلىسى دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسى جوعارعى سپورت شەبەرلىگى مەكتەبىنىڭ بوكستان جاتتىقتىرۋشىسى يسلام ءابدىرايىموۆ؛
2. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ نۇسقاۋشى- سپورتشىسى ايدا ابىكەيەۆا؛
3. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ نۇسقاۋشى- سپورتشىسى الۋا بالقىبەكوۆا؛
4. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ نۇسقاۋشى- سپورتشىسى ناتاليا بوگدانوۆا؛
5. سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى اكىمدىگىنىڭ دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسى جوعارعى سپورت شەبەرلىگى مەكتەبىنىڭ بوكستان جاتتىقتىرۋشىسى داستان قابدەنوۆ؛
6. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ بوكستان جاتتىقتىرۋشىسى نۇرجان ناسانوۆ؛
7. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ نۇسقاۋشى- سپورتشىسى ايبەك ورالباي؛
8. شىمكەنت قالاسى دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت باسقارماسى № 12 بالالار مەن جاسوسپىرىمدەر سپورت مەكتەبىنىڭ جاتتىقتىرۋشىسى ءىلياس ورالبەكوۆ؛
9. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى سپورتتى دامىتۋ ديرەكتسياسىنىڭ نۇسقاۋشى- سپورتشىسى ماحمۇد سابىرحان؛
10. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ نۇسقاۋشى- سپورتشىسى تورەحان سابىرحان؛
11. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتىنىڭ سپورتتى دامىتۋ ديرەكتسياسى بوكستان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قۇراما كومانداسىنىڭ باس جاتتىقتىرۋشىسى ەلدوس سايدالين؛
12. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتىنىڭ سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسى بوكستان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قۇراما كومانداسىنىڭ باس جاتتىقتىرۋشىسى قايرات ءساتجانوۆ
13. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ نۇسقاۋشى- سپورتشىسى سانجار تاشكەنباي ماراپاتتالدى.
«ەرەن ەڭبەگى ءۇشىن» مەدالى:
1. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ نۇسقاۋشى- سپورتشىسى ۆيكتوريا گرافەيەۆاعا؛
2. الماتى قالاسى سپورت باسقارماسى № 6 وليمپيادالىق رەزەرۆتەگى بالالار-جاسوسپىرىمدەر مامانداندىرىلعان مەكتەبىنىڭ جاتتىقتىرۋشى- وقىتۋشىسى نۇرلان مۇحامبەتقاليەۆقا؛
3. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ نۇسقاۋشى- سپورتشىسى ەلدانا ءتالىپوۆاعا بەرىلدى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ العىسى:
1. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ بوكستان جاتتىقتىرۋشىسى اسقار ەركەبايەۆقا؛
2. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ نۇسقاۋشى- سپورتشىسى نازىم قىزايبايعا؛
3. تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگىنىڭ سپورت جانە دەنە شىنىقتىرۋ ىستەرى كوميتەتى سپورتتى دامىتۋ ديرەكسياسىنىڭ بوكستان جاتتىقتىرۋشىسى دولكۋنجان كامەكوۆكە جاريالاندى.
پرەزيدەنت بوكستان قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىمەن ەستەلىك سۋرەتكە ءتۇستى.
ايتا كەتەيىك، پرەزيدەنت قازاقستان ۇلتتىق قۇراماسىنىڭ مۇشەلەرىن الەم چەمپيوناتىنداعى تاماشا جەڭىسىمەن قۇتتىقتاپ، بۇل ەلىمىز ءۇشىن تاريحي وقيعا، حالقىمىز ءۇشىن ۇلكەن قۋانىش ەكەنىن اتاپ ءوتتى.