مەملەكەت باسشىسى ءبىر توپ ازاماتتىڭ ەڭبەگىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ەلىمىزدە قاجىرلى ەڭبەگىنىڭ ارقاسىندا ناعىز ەڭبەك ادامى اتانعان ازاماتتار وتە كوپ ەكەنىن حابارلادى.
«بۇگىن ارامىزدا مۇرات كەڭەس ۇلى قاراجۇمانوۆ وتىر. ول 45 جىلعا جۋىق تاباندى ەڭبەك ەتىپ، اۋىل شارۋاشىلىعىن دامىتۋعا زور ۇلەس قوستى. مايتالمان مەحانيزاتور جاس ماماندارعا جول كورسەتىپ، مول تاجىريبەسىن بولىسۋدە. بۇل سالادا قاراجۇمانوۆتار اۋلەتىنىڭ 30 دان استام وكىلى جۇمىس ىستەيدى. ولاردىڭ جالپى ەڭبەك ءوتىلى 600 جىلدان اسادى.
بۇگىن مۇرات كەڭەس ۇلى قاراجۇمانوۆقا «قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى» اتاعىن بەرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.
جۇمىسشى ماماندىقتارى جىلى اياسىندا ادال ەڭبەگىمەن قازاقستاننىڭ دامۋىنا ۇلەس قوسىپ جۇرگەن ازاماتتاردى ماراپاتتاپ جاتىرمىز.
بۇگىنگى مەرەكەدە ءبىز سەرگەي پەتروۆيچ چەرنوبايعا قۇرمەت كورسەتەمىز. ول - ەڭبەگى ەرەن كەنشى، «شاحتەر داڭقى» بەلگىسىنىڭ تولىق كاۆالەرى، وتاندىق كومىر وندىرىسىندە اتى اڭىزعا اينالعان تۇلعا.
ەڭبەككەرلەر اۋلەتىنەن شىققان ازامات. اتا-اناسى دا، جۇبايى دا، ءتىپتى بالالارى دا ءوز تاعدىرىن شىن مانىندە باتىل جانداردىڭ قولىنان كەلەتىن كاسىپپەن بايلانىستىرعان. ونەگەلى وتباسىنىڭ جالپى ەڭبەك ءوتىلى 150 جىلدان اسادى. بۇل - جاي عانا سيفر ەمەس، قاجىرلى ەڭبەك پەن كاسىبي ساباقتاستىقتىڭ جىلناماسى. چەرنوبايلار اۋلەتى ەل دامۋىنا ولشەۋسىز ۇلەس قوسىپ، ءوز ىسىنە ادالدىقتىڭ جانە ناعىز ەڭبەكقور جانداردىڭ ۇلگىسى بولارىنا كامىل سەنەمىن.
سەرگەي پەتروۆيچ چەرنوبايعا جوعارى دارەجەلى ەرەكشەلىك بەلگىسى - «قازاقستاننىڭ ەڭبەك ەرى» اتاعى بەرىلەدى.
ورتامىزدا الەكساندر اناتوليەۆيچ كاسيتسين وتىر. ول - «ەڭبەك داڭقى» وردەنىنىڭ تولىق يەگەرى، ەڭبەك جولىن قاراپايىم زووتەحنيكتەن باستاپ ەلىمىزدەگى ەڭ وزىق اگروونەركاسىپ شارۋاشىلىقتارىنىڭ ءبىرىنىڭ باسشىسىنا دەيىن كوتەرىلگەن ايتۋلى مامان. «گاليتسكوە» سەرىكتەستىگى اۋىلدى جاڭعىرتىپ، ەڭبەككەرلەرگە قامقورلىق كورسەتۋ ارقىلى كەرەمەت تابىسقا قول جەتكىزدى.
ەل الدىنداعى ەڭبەگى ءۇشىن الەكساندر اناتوليەۆيچ كاسيتسين «وتان» وردەنىمەن ماراپاتتالادى.
قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن جۋرناليسى سەرگەي ۆاسيليەۆيچ حارچەنكو ءوز ءىسىن جاقسى كورەتىن، وتانىن شەكسىز سۇيەتىن جان رەتىندە كوپكە ۇلگى. بەلگىلى قالامگەر، پاراساتتى باسشى، دارىندى ۇستاز مەملەكەتتىڭ وركەندەۋىنە، وتاندىق جۋرناليستيكانىڭ دامۋىنا جانە وسكەلەڭ ۇرپاقتى تاربيەلەۋگە زور ۇلەس قوسىپ كەلەدى.
بۇگىن سەرگەي ۆاسيليەۆيچ حارچەنكو I دارەجەلى «بارىس» وردەنىنىڭ يەگەرى اتاندى.
ايگىلى ارحەولوگ زەينوللا ساماشيەۆتىڭ ەسىمى بارشاڭىزعا بەلگىلى. ول وركەنيەتىمىزدىڭ تەڭدەسسىز قازىناسى سانالاتىن «بەرەل قورعانىن» اشىپ، ونى جان-جاقتى زەرتتەۋگە زور ۇلەس قوستى. بۇل جاڭالىق تاريح عىلىمىن شىن مانىندە جاڭا دەڭگەيگە كوتەرگەنى ءسوزسىز.
ال بەلگىلى عالىم، كارتوگرافيا زەرتتەۋشىسى مۇحيت-ارداگەر سىدىقنازاروۆ ءتول تاريحىمىزدى تۇگەندەۋگە اتسالىسىپ كەلەدى.
ۇلتتىق عىلىمدى وركەندەتۋگە سىڭىرگەن ەڭبەگىن ەسكەرە وتىرىپ، قوس عالىمعا احمەت بايتۇرسىن ۇلى اتىنداعى مەملەكەتتىك سىيلىقتى تابىستاۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى.
بۇگىن وسى سىيلىق العاش رەت بەرىلەدى»، - دەدى پرەزيدەنت.
ايتا كەتەيىك، توقايەۆتىڭ سوزىنشە، مەملەكەت تۇيتكىلدەردى بىرتىندەپ شەشىپ كەلەدى.