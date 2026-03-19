مەملەكەت باسشىسى ءال-فارابي اتىنداعى قاز ۇ ۋ-دا عىلىمي قوعامداستىقپەن كەزدەستى
الماتى. KAZINFORM - پرەزيدەنت عىلىمي قاۋىم الدىندا سويلەگەن سوزىندە بۇگىندە ءتۇرلى مەملەكەتتەر اراسىندا تەحنولوگياسى وزىق ەل بولۋ ءۇشىن قارقىندى كۇرەس ءجۇرىپ جاتقانىن اتاپ ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- ءبىز ەلىمىز ءوسىپ-وركەندەسىن دەسەك، ەڭ الدىمەن، سيفرلاندىرۋ مەن جاساندى ينتەللەكتىنىڭ دامۋىنا باسا ءمان بەرۋىمىز كەرەك. بۇل - مەنىڭ پرەزيدەنت رەتىندەگى ەڭ ماڭىزدى ماقساتىمنىڭ ءبىرى. جالپى، سوڭعى ۋاقىتتا بۇل سالادا اۋقىمدى شارۋا اتقارىلدى، ءالى دە كوپ جۇمىس ىستەۋىمىز كەرەك. كەيىنگى بەس جىلدا عىلىم سالاسىنا سالىنعان ينۆەستيتسيا كولەمى التى ەسەدەن استى. ەلىمىزدە زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتتەرى كوبەيۋدە، ولاردىڭ ناقتى وندىرىسپەن بايلانىسى نىعايىپ جاتىر. ۇكىمەتتىڭ مالىمەتى بويىنشا، قازىر 200-دەن اسا كوممەرتسيالىق جوبا قولعا الىندى. وسىلايشا، «ۋنيۆەرسيتەت - زەرتتەۋ - يننوۆاتسيا - كوممەرتسيا» ەكوجۇيەسى بىرتىندەپ پايدا بولىپ جاتىر. عىلىم قالاشىقتارى سالىنىپ، تەحنولوگيا پاركتەرى جانە ينجينيرينگ ورتالىقتارىنىڭ قۇرىلىسى باستالدى. ءبىر سوزبەن ايتقاندا، عىلىم سالاسىندا كوپ جىل بويى بولماعان وڭ ۇردىستەر بايقالىپ جاتىر. بۇل وتە ماڭىزدى جۇمىسقا سىزدەر دە بەلسەنە اتسالىسىپ جۇرسىزدەر. بارشاڭىزعا شىنايى ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت ەندى ەلىمىزدىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىنا ساي عىلىم سالاسى بۇدان دا جوعارى قارقىنمەن داميتىنىنا نازار اۋداردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، اتا زاڭىمىزدا عىلىمنىڭ ءورىسىن كەڭەيتۋ نەگىزگى ستراتەگيالىق باسىمدىقتىڭ ءبىرى رەتىندە كورسەتىلىپ وتىر.
بۇل ۋنيۆەرسيتەتتەردى، زەرتتەۋ ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ، عالىمداردىڭ جاعدايىن جاساۋ - ۇكىمەت جۇمىسىنىڭ ءبىر باعىتى عانا ەمەس، مەملەكەتتىڭ كونستيتۋتسيالىق مىندەتى رەتىندە بەكىتىلدى دەگەن ءسوز.
- قازاقستاندا 420-دان استام عىلىمي- زەرتتەۋ ۇيىمى بار. وندا 27 مىڭنان اسا عالىم مەن عىلىمي قىزمەتكەر ەڭبەك ەتىپ ءجۇر. بۇل - وتە ۇلكەن اكادەميالىق كورپۋس. اسىرەسە، عىلىمي ورتانىڭ جاسارىپ كەلە جاتقانى قۋانتادى. وتاندىق عالىمداردىڭ جارتىسىنا جۋىعى 40 جاسقا تولماعان. ۇرپاقتار ساباقتاستىعى كوز ىلەسپەس جىلدامدىقپەن دامىپ جاتقان الەمدە عىلىمنىڭ زامان تالابىنا ساي بولۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى. مەن قازاق عىلىمىنىڭ كەلەشەگىنە ۇمىتپەن قارايمىن. ايتسە دە حالىقارالىق تاجىريبەمەن جەتە تانىس ادام رەتىندە وتاندىق عىلىمنىڭ قازىرگى جاي- كۇيىن اسىرا باعالاۋدان، «تولايىم تابىسقا جەتتى» دەپ ايتۋدان اۋلاقپىن. دەگەنمەن عىلىمدى دامىتۋ ءۇشىن بىزدە ينفراقۇرىلىم دا، ادامي الەۋەت تە بار. ۇكىمەت پەن عىلىمي قوعامداستىقتىڭ الدىندا ورتاق ستراتەگيالىق ماقسات تۇر. ول - اناعۇرلىم ءتيىمدى عىلىمي ورتا قالىپتاستىرۋ، ەكونوميكاداعى يننوۆاتسيانى ىنتالاندىرۋ، عىلىمدى وندىرىسپەن بارىنشا ۇشتاستىرۋ. اشىعىن ايتقاندا، شەشىمىن كۇتكەن ماسەلە شاش ەتەكتەن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ عىلىمي الەۋەتىمەن تانىسقان ەدى.