15:59, 31 - قازان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى بەيجىڭ ءتىل جانە مادەنيەت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پرەزيدەنتىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى بەيجىڭ ءتىل جانە مادەنيەت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پرەزيدەنتى دۋان پەندى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ استانادا اتالعان ۋنيۆەرسيتەت فيليالىنىڭ اشىلۋى ناتيجەلى قازاق-قىتاي ىنتىماقتاستىعىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن كورسەتەدى دەپ سانايدى. سونداي-اق بۇل گۋمانيتارلىق بايلانىستى نىعايتىپ، ەلدەر اراسىنداعى زياتكەرلىك قارىم-قاتىناستىڭ قالىپتاسۋىنا ىقپال ەتەتىنىنە توقتالدى.
كەزدەسۋ بارىسىندا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن دامىتۋ، عىلىم-ءبىلىم سالاسىندا ىقپالداستىق ورناتۋ، بىلىكتى قىتايتانۋشى-لينگۆيستەردى دايارلاۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
دۋان پەن قولدانبالى لينگۆيستيكا جانە سيفرلىق وقىتۋ سالالارىندا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ پەرسپەكتيۆاسى جونىندە اڭگىمەلەدى.