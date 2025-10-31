ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    15:59, 31 - قازان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى بەيجىڭ ءتىل جانە مادەنيەت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پرەزيدەنتىن قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى بەيجىڭ ءتىل جانە مادەنيەت ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ پرەزيدەنتى دۋان پەندى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Тоқаев ва Пэн
    Фото: Ақорда

    قاسىم-جومارت توقايەۆ استانادا اتالعان ۋنيۆەرسيتەت فيليالىنىڭ اشىلۋى ناتيجەلى قازاق-قىتاي ىنتىماقتاستىعىنىڭ جوعارى دەڭگەيىن كورسەتەدى دەپ سانايدى. سونداي-اق بۇل گۋمانيتارلىق بايلانىستى نىعايتىپ، ەلدەر اراسىنداعى زياتكەرلىك قارىم-قاتىناستىڭ قالىپتاسۋىنا ىقپال ەتەتىنىنە توقتالدى.

    كەزدەسۋ بارىسىندا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن دامىتۋ، عىلىم-ءبىلىم سالاسىندا ىقپالداستىق ورناتۋ، بىلىكتى قىتايتانۋشى-لينگۆيستەردى دايارلاۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.

    دۋان پەن قولدانبالى لينگۆيستيكا جانە سيفرلىق وقىتۋ سالالارىندا بىرلەسكەن جوبالاردى ىسكە اسىرۋ پەرسپەكتيۆاسى جونىندە اڭگىمەلەدى.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
