مەملەكەت باسشىسى بيۋدجەتتى جوسپارلاۋ ماسەلەلەرى بويىنشا جيىن وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - اقوردادا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ توراعالىعىمەن ۇلتتىق ەكونوميكا جانە بيۋدجەتتى جوسپارلاۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى جيىن ءوتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ءىس-شاراعا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ، پرەزيدەنت اكىمشىلىگىنىڭ باسشىسى ايبەك دادەباي، ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ، جوعارى اۋديتورلىق پالاتا ءتوراعاسى ءاليحان سمايىلوۆ، پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين جانە باسقا دا لاۋازىمدى تۇلعالار قاتىستى.
ۇلتتىق ەكونوميكانىڭ قازىرگى جاي- كۇيى مەن دامۋ پەرسپەكتيۆاسى، سونداي-اق 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتىڭ پارامەترلەرى تۋرالى باياندامالار جاسالدى.
تالقىلاۋ بارىسىندا مەملەكەت باسشىسى رەسپۋبليكالىق جانە جەرگىلىكتى دەڭگەيدە قارجىنى ءتيىمدى جوسپارلاۋ مەن ءبولۋدىڭ ماڭىزى زور ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
پرەزيدەنت بيۋدجەتتىڭ تەڭگەرىمدىلىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، بارلىق الەۋمەتتىك مىندەتتەمەلەر مەن وڭىرلەردىڭ ۇزاقمەرزىمدى جوسپارلارىن قارجىلاندىرۋعا، سونىمەن قاتار قاراجاتتى ماقساتقا ساي بولۋگە جانە يگەرۋگە باسا نازار اۋدارۋ قاجەت دەپ سانايدى.