12:42, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى باقىتجان ساعىنتايەۆتى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا القاسىنىڭ ءتوراعاسى باقىتجان ساعىنتايەۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋدە ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن ودان ءارى دامۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.
اڭگىمەلەسۋ كەزىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2026 -جىلى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا ءتوراعالىعى اياسىندا اتقاراتىن جۇمىستارىنىڭ باسىمدىقتارىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆقا بيىل 21-جەلتوقساندا سانكت-پەتەربور قالاسىندا وتەتىن جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەس وتىرىسىنا دايىندىق بارىسى تۋرالى اقپارات بەرىلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ماسۋد پەزەشكيان 10-11-جەلتوقسان كۇندەرى استاناعا رەسمي ساپارمەن كەلەتىنىن حابارلاعان ەدىك.