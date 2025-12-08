ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:42, 08 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى باقىتجان ساعىنتايەۆتى قابىلدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا القاسىنىڭ ءتوراعاسى باقىتجان ساعىنتايەۆتى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    Мемлекет басшысы Бақытжан Сағынтаевты қабылдады
    Фото: Ақорда

    كەزدەسۋدە ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ قازىرگى جاي-كۇيى مەن ودان ءارى دامۋ پەرسپەكتيۆاسى تالقىلاندى.

    اڭگىمەلەسۋ كەزىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ 2026 -جىلى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا ءتوراعالىعى اياسىندا اتقاراتىن جۇمىستارىنىڭ باسىمدىقتارىنا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.

    سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆقا بيىل 21-جەلتوقساندا سانكت-پەتەربور قالاسىندا وتەتىن جوعارى ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كەڭەس وتىرىسىنا دايىندىق بارىسى تۋرالى اقپارات بەرىلدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ماسۋد پەزەشكيان 10-11-جەلتوقسان كۇندەرى استاناعا رەسمي ساپارمەن كەلەتىنىن حابارلاعان ەدىك.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات قاسىم-جومارت توقايەۆ
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار