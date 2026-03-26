ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:11, 26 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى بانگلادەش پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت موحامماد شاحابۋددين چۋپپۋ مەن ونىڭ بارشا وتانداستارىن بانگلادەش حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مەرەكەسى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.

    Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Президенту Бангладеш
    Фото: Акорда

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن بانگلادەش اراسىنداعى دوستىق جانە ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناس قوس حالىقتىڭ يگىلىگى ءۇشىن ۇدايى دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ موحامماد شاحابۋددين چۋپپۋدىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال دوستاس بانگلادەش حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.

    وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى گرەكيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعان بولاتىن.

    ءبىزدىڭ ۆاتساپ كانالىمىزعا جازىلىڭىز.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار