مەملەكەت باسشىسى بانگلادەش پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پرەزيدەنت موحامماد شاحابۋددين چۋپپۋ مەن ونىڭ بارشا وتانداستارىن بانگلادەش حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مەرەكەسى - تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى قازاقستان مەن بانگلادەش اراسىنداعى دوستىق جانە ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناس قوس حالىقتىڭ يگىلىگى ءۇشىن ۇدايى دامي بەرەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ موحامماد شاحابۋددين چۋپپۋدىڭ جاۋاپتى قىزمەتىنە تولايىم تابىس، ال دوستاس بانگلادەش حالقىنا قۇت-بەرەكە تىلەدى.
وسىعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى گرەكيا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولداعان بولاتىن.
