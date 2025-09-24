مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ مىنبەرىندە ۋكراينا اينالاسىنداعى داعدارىستى شەشۋدىڭ باستى قاعيداتىن اتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسى اياسىنداعى جالپى دەباتتا ءسوز سويلەپ، ۋكراينا اينالاسىنداعى داعدارىسقا توقتالدى.
- قازاقستان بەيبىت تۇرعىندارعا وراسان زور زالال كەلتىرىپ، جاھاندىق سەنىمگە سەلكەۋ تۇسىرگەن جانە حالىقارالىق قاۋىپسىزدىكتى السىرەتكەن ۋكراينا اينالاسىنداعى داعدارىسقا الاڭداۋلى. دەگەنمەن اتالعان قاقتىعىستى توقتاتۋ ءۇشىن ەكىجاقتى جانە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ديپلوماتيالىق كۇش-جىگەردى جالعاستىرىپ، قوس مەملەكەت ۇزاق مەرزىمدى مۇددەلەرىنە ساي كەلەتىن ساياسي يكەمدىلىك كورسەتۋى كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋماقتىق داۋ-دامايدى شەشۋ ەشقاشان وڭاي بولماعانىن ەسكە سالدى.
- ول كەلەشەك ۇرپاقتىڭ قامى ءۇشىن ەكى جاقتىڭ دا بارىنشا ۇستامدىلىق پەن جاۋاپكەرشىلىك تانىتۋىن تالاپ ەتەدى. وشپەندىلىك پسيحولوگياسى قاقتىعىسقا قاتىسۋشى تاراپتاردىڭ بىتىمگە كەلۋىنە مۇمكىندىك قالدىرماي، قاي-قايسىسىن دا قۇردىمعا جىبەرەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ مەرەيتويلىق 80-سەسسياسىنىڭ جالپى دەباتتىڭ اشىلۋىنا قاتىسىپ وتىر.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ نيۋ-يورك تورىندە ب ۇ ۇ مىنبەرىنەن سويلەگەن ءسوزىن Jibek Joly ارناسى تىكەلەي ەفيردە كورسەتتى.