ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    00:23, 24 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ مىنبەرىندە ۋكراينا اينالاسىنداعى داعدارىستى شەشۋدىڭ باستى قاعيداتىن اتادى

    استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم- جومارت توقايەۆ ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسى اياسىنداعى جالپى دەباتتا ءسوز سويلەپ، ۋكراينا اينالاسىنداعى داعدارىسقا توقتالدى.

    ا
    Фото: pixabay.com

    - قازاقستان بەيبىت تۇرعىندارعا وراسان زور زالال كەلتىرىپ، جاھاندىق سەنىمگە سەلكەۋ تۇسىرگەن جانە حالىقارالىق قاۋىپسىزدىكتى السىرەتكەن ۋكراينا اينالاسىنداعى داعدارىسقا الاڭداۋلى. دەگەنمەن اتالعان قاقتىعىستى توقتاتۋ ءۇشىن ەكىجاقتى جانە حالىقارالىق دەڭگەيدەگى ديپلوماتيالىق كۇش-جىگەردى جالعاستىرىپ، قوس مەملەكەت ۇزاق مەرزىمدى مۇددەلەرىنە ساي كەلەتىن ساياسي يكەمدىلىك كورسەتۋى كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.

    قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋماقتىق داۋ-دامايدى شەشۋ ەشقاشان وڭاي بولماعانىن ەسكە سالدى.

    - ول كەلەشەك ۇرپاقتىڭ قامى ءۇشىن ەكى جاقتىڭ دا بارىنشا ۇستامدىلىق پەن جاۋاپكەرشىلىك تانىتۋىن تالاپ ەتەدى. وشپەندىلىك پسيحولوگياسى قاقتىعىسقا قاتىسۋشى تاراپتاردىڭ بىتىمگە كەلۋىنە مۇمكىندىك قالدىرماي، قاي-قايسىسىن دا قۇردىمعا جىبەرەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

    بۇعان دەيىن حابارلاعانىمىزداي، مەملەكەت باسشىسى ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ مەرەيتويلىق 80-سەسسياسىنىڭ جالپى دەباتتىڭ اشىلۋىنا قاتىسىپ وتىر.

    پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ نيۋ-يورك تورىندە ب ۇ ۇ مىنبەرىنەن سويلەگەن ءسوزىن Jibek Joly ارناسى تىكەلەي ەفيردە كورسەتتى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات ب ۇ ۇ
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار