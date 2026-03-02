مەملەكەت باسشىسى ازيا دامۋ بانكىنىڭ پرەزيدەنتى ماساتو كاندانى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ازيا دامۋ بانكىنىڭ باسشىسىن قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ماساتو كانداعا ءىلتيپات كورسەتىپ، ادب جەتەكشىسى لاۋازىمىنا كىرىسكەنىنە ءبىر جىل بولعانىمەن جانە بانكتىڭ الداعى 60 جىلدىق مەرەيتويىمەن قۇتتىقتادى.
قازاقستان پرەزيدەنتى 30 جىلدان استام ۋاقىت ىشىندە ازيا دامۋ بانكى ەلىمىزدە جالپى سوماسى 7 ميلليارد دوللاردان اساتىن 170-تەن اسا جوباعا قولداۋ كورسەتكەنىن ايتتى. وسىلايشا، بانك ەكونوميكالىق وسىمگە، ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋعا جانە ازاماتتاردىڭ تۇرمىس ساپاسىن جاقسارتۋعا ايتارلىقتاي ۇلەس قوستى.
مەملەكەت باسشىسى ەكونوميكانىڭ باستى سەكتورلارىنداعى اۋقىمدى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارى جونىندە اڭگىمەلەدى. بۇل ەلىمىزدە ورنىقتى دامۋ مەن قۇرىلىمدىق وزگەرىستەردى قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا قولعا الىنعان.
ماساتو كاندا ازيا دامۋ بانكى قازاقستانمەن اراداعى ىقپالداستىق اياسىن كەڭەيتۋدى باسىم باعىت سانايتىنىن جەتكىزدى. بانك تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى، توتەنشە جاعدايلاردى باسقارۋ جانە وزگە دە ماڭىزدى ستراتەگيالىق جوبالاردى قارجىلاندىرۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
ا د ب جەتەكشىسى ەلىمىزدىڭ سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن جاساندى ينتەللەكتىنى ەنگىزۋ بويىنشا الدىڭعى ورىندا تۇرعانىن اتاپ ءوتىپ، اسا ماڭىزدى مينەرالدار سەكتورىن ىلگەرىلەتۋدە، ءىرى ينۆەستيتسيالىق باستامالاردى ىسكە اسىرۋدا زور الەۋەت بار ەكەنىنە توقتالدى.
قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان مەن ازيا دامۋ بانكى اراسىندا ورنىقتى جانە ۇزاق مەرزىمدى سەرىكتەستىك ورناعان، ەلىمىز ءوزارا ءتيىمدى كووپەراتسيانى ودان ءارى كەڭەيتۋگە ءازىر.
