مەملەكەت باسشىسى ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆتى تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ازەربايجان پرەزيدەنتىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ يلحام اليەۆتى تۋعان كۇنىمەن قۇتتىقتاپ، ونىڭ باۋىرلاس ازەربايجان حالقىنىڭ يگىلىگى جولىندا اتقارىپ جاتقان جاۋاپتى مەملەكەتتىك قىزمەتىنە تابىس تىلەدى.
- قازاقستان پرەزيدەنتى ازەربايجاننىڭ ەگەمەندىگى مەن مەملەكەتتىلىگىن نىعايتۋدا، سونداي-اق تۇراقتى ەكونوميكالىق ءوسىمدى قامتاماسىز ەتىپ، ەلىنىڭ حالىقارالىق ارەناداعى بەدەلىن ارتتىرۋدا يلحام اليەۆتىڭ ايرىقشا ءرول اتقاراتىنىنا توقتالدى. مەملەكەتتەر باسشىلارى قازاق-ازەربايجان قاتىناستارى قارقىندى دامىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى. ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك پەن وداقتاستىق بايلانىستاردى ودان ءارى نىعايتۋ، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق سالالارداعى ىنتىماقتاستىقتى كۇشەيتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا جوعارى دەڭگەيدە، سونىڭ ىشىندە يلحام الييەۆتىڭ بيىل 20-21-قازان كۇندەرى قازاقستانعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارى بارىسىندا قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى ساپالى جۇزەگە اسىرۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. سونىمەن قاتار پرەزيدەنتتەر وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر جونىندە پىكىر الماستى.
بۇدان بۇرىن قاسىم-جومارت توقايەۆ ا ق ش پرەزيدەنتىمەن تەلەفون ارقىلى مازمۇندى اڭگىمە وربىتكەنىن جازعانبىز.