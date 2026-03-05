مەملەكەت باسشىسى ازەربايجان ەلىنە قارسى جاسالعان ارەكەتتى قاتاڭ ايىپتايدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ يراننىڭ ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارى ناحچىۆان قالاسىنداعى اۋەجايدى اتقىلاۋىنا بايلانىستى ۇستانىمىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسى باۋىرلاس، وداقتاس ازەربايجان ەلىنە قارسى جاسالعان ارەكەتتى قاتاڭ ايىپتايدى.
پرەزيدەنت بولعان وقيعانىڭ ءمان-جايى يران تاراپىمەن بىرلەسىپ ەگجەي-تەگجەيلى تەرگەلەتىنىنە، سونداي-اق ەكى ەل اراسىنا سىزات سالعان جاعداي ايماقتاعى احۋالدى ۋشىقتىرماۋ ءۇشىن ديپلوماتيالىق تاسىلدەر ارقىلى رەتتەلەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
بۇعان دەيىن ازەربايجاننىڭ ناحچىۆان اۆتونوميالىق رەسپۋبليكاسىندا پيلوتسىز ۇشۋ اپپاراتتارى (پ ۇ ا) اپاتقا ۇشىراعانىن جازعان بولاتىنبىز. الدىن الا مالىمەت بويىنشا، ولار يران قارۋلى كۇشتەرىنە تيەسىلى
ب ا ق حابارلامالارىنا سايكەس، وقيعا ناحچىۆان حالىقارالىق اۋەجايى مەن وعان جاقىن ورنالاسقان اۋىلداردىڭ ماڭىندا بولعان. درونداردىڭ ءبىرى ناحچىۆان حالىقارالىق اۋەجايىنىڭ تەرمينال عيماراتىنا، ال ەكىنشىسى شەكەراباد اۋىلىنداعى مەكتەپتىڭ ماڭىنا قۇلاعان.
وقيعا سالدارىنان ەكى بەيبىت تۇرعىن جاراقات الدى. قۇتقارۋ قىزمەتتەرى مەن ءورت سوندىرۋشىلەر وقيعا ورنىنا دەرەۋ جەتتى، زالالدى باعالاۋ جانە تازالاۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر.