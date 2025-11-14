17:15, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى اۋىل شارۋاشىلىعىنداعى سيفرلىق شەشىمدەر كورمەسىن ارالاپ كوردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمى اياسىندا اگروونەركاسىپ كەشەنىندە قولدانىلاتىن سيفرلىق شەشىمدەر كورمەسىمەن تانىستى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنا دەرەكتەردى ەسەپكە الۋعا، بولجاۋعا جانە تالداۋعا ارنالعان سيفرلىق سەرۆيستەر، سونداي-اق اگروونەركاسىپ كەشەنىندەگى تيىمدىلىكتى ارتتىرۋدى كوزدەيتىن وتاندىق ستارتاپتار تۋرالى باياندالدى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمىنا قاتىسقان ەدى.