    17:15, 14 - قاراشا 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى اۋىل شارۋاشىلىعىنداعى سيفرلىق شەشىمدەر كورمەسىن ارالاپ كوردى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمى اياسىندا اگروونەركاسىپ كەشەنىندە قولدانىلاتىن سيفرلىق شەشىمدەر كورمەسىمەن تانىستى.

    Фото: Акорда

    بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    مەملەكەت باسشىسىنا دەرەكتەردى ەسەپكە الۋعا، بولجاۋعا جانە تالداۋعا ارنالعان سيفرلىق سەرۆيستەر، سونداي-اق اگروونەركاسىپ كەشەنىندەگى تيىمدىلىكتى ارتتىرۋدى كوزدەيتىن وتاندىق ستارتاپتار تۋرالى باياندالدى.

    ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت اۋىل شارۋاشىلىعى ەڭبەككەرلەرىنىڭ ەكىنشى فورۋمىنا قاتىسقان ەدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
