    15:24, 03 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى اۆياوتىن ماسەلەسىن تۇبەگەيلى شەشۋدى تاپسىردى

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ وڭىرلىك جۇك اۆياحابتارىن دامىتۋ جونىندە كەڭەستە وسىنداي تاپسىرما بەردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    مەملەكەت باسشىسىنىڭ پىكىرىنشە، سالانى دامىتۋدا نەگىزگى ەكى پروبلەما بار. بۇل - باعانىڭ جوعارى بولۋى جانە ىشكى ءوندىرىس كولەمىنىڭ جەتكىلىكسىزدىگى.

    - ەڭ اۋەلى، الداعى ءۇش جىلدا ەلىمىزدىڭ ىشكى ءوندىرىس كولەمىن ارتتىرۋ، يمپورتتى ءارتاراپتاندىرۋ كەرەك. اقىلعا قونىمدى باسەكەلەستىك ساقتالۋعا ءتيىس. رەتتەۋ ىسىندەگى بارلىق وزگەرىس كەزەڭ-كەزەڭىمەن ءارى ناقتى، وتىندى تۇراقتى جەتكىزۋگە كەدەرگى كەلتىرمەي ىسكە اسىرىلۋى قاجەت. جۇمىس ىستەپ تۇرعان ۇيىمدار بازاسىندا اۆياتسيا عىلىمي- زەرتتەۋ ينستيتۋتىن قۇرعان جانە وتىندى سەرتيفيكاتتاۋ زەرتحاناسىن اشقان ءجون. ۇكىمەتكە مونوپولياعا قارسى ورگاندارمەن بىرگە اتالعان ماسەلەلەردى شەشۋ بويىنشا تەز ارادا كەشەندى شارا قابىلداۋدى تاپسىرامىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.

    وسىعان دەيىن پرەزيدەنت اۆياحابتاردى دامىتۋ كولىك-تاسىمال سالاسىنداعى باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى سانالاتىنىنا توقتالدى.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
