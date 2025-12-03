مەملەكەت باسشىسى اۆياوتىن ماسەلەسىن تۇبەگەيلى شەشۋدى تاپسىردى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ وڭىرلىك جۇك اۆياحابتارىن دامىتۋ جونىندە كەڭەستە وسىنداي تاپسىرما بەردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پىكىرىنشە، سالانى دامىتۋدا نەگىزگى ەكى پروبلەما بار. بۇل - باعانىڭ جوعارى بولۋى جانە ىشكى ءوندىرىس كولەمىنىڭ جەتكىلىكسىزدىگى.
- ەڭ اۋەلى، الداعى ءۇش جىلدا ەلىمىزدىڭ ىشكى ءوندىرىس كولەمىن ارتتىرۋ، يمپورتتى ءارتاراپتاندىرۋ كەرەك. اقىلعا قونىمدى باسەكەلەستىك ساقتالۋعا ءتيىس. رەتتەۋ ىسىندەگى بارلىق وزگەرىس كەزەڭ-كەزەڭىمەن ءارى ناقتى، وتىندى تۇراقتى جەتكىزۋگە كەدەرگى كەلتىرمەي ىسكە اسىرىلۋى قاجەت. جۇمىس ىستەپ تۇرعان ۇيىمدار بازاسىندا اۆياتسيا عىلىمي- زەرتتەۋ ينستيتۋتىن قۇرعان جانە وتىندى سەرتيفيكاتتاۋ زەرتحاناسىن اشقان ءجون. ۇكىمەتكە مونوپولياعا قارسى ورگاندارمەن بىرگە اتالعان ماسەلەلەردى شەشۋ بويىنشا تەز ارادا كەشەندى شارا قابىلداۋدى تاپسىرامىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
وسىعان دەيىن پرەزيدەنت اۆياحابتاردى دامىتۋ كولىك-تاسىمال سالاسىنداعى باسىم باعىتتاردىڭ ءبىرى سانالاتىنىنا توقتالدى.