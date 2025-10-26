09:40, 26 - قازان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى اۋستريا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ الەكساندر ۆان دەر بەللەندى اۋستريا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق كۇنىمەن قۇتتىقتادى.
پرەزيدەنت استانا مەن ۆەنا اراسىنداعى ساياسي ديالوگتىڭ، ساۋدا- ەكونوميكالىق جانە مادەني- گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتىڭ اياسى كەڭەيىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار ەكىجاقتى سەرىكتەستىكتى نىعايتۋ جولىندا كۇش- جىگەر جۇمىلدىرۋ ارقىلى ىقپالداستىق جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
