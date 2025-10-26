ق ز
    مەملەكەت باسشىسى اۋستريا پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ الەكساندر ۆان دەر بەللەندى اۋستريا رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق كۇنىمەن قۇتتىقتادى.

    президент
    Фото: Ақорда

    پرەزيدەنت استانا مەن ۆەنا اراسىنداعى ساياسي ديالوگتىڭ، ساۋدا- ەكونوميكالىق جانە مادەني- گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتىڭ اياسى كەڭەيىپ كەلە جاتقانىن اتاپ ءوتتى.

    سونىمەن قاتار ەكىجاقتى سەرىكتەستىكتى نىعايتۋ جولىندا كۇش- جىگەر جۇمىلدىرۋ ارقىلى ىقپالداستىق جاڭا دەڭگەيگە كوتەرىلەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.

    ايتا كەتەيىك، مەملەكەت باسشىسى تايلاند كورولىنە كوڭىل ايتتى.

     

    مەملەكەت باسشىسى
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
