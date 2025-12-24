مەملەكەت باسشىسى: استانا تەك ورتالىق كوشەلەرى ايناداي جارقىراپ تۇراتىن قالا بولماۋى ءتيىس
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت ەلوردا زاماناۋي ۋربانيستيكانىڭ ۇلگىسى بولۋى كەرەك ەكەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ۇيلەسىمدى قالا كەڭىستىگىن قالىپتاستىرۋعا ايرىقشا ءمان بەرۋ قاجەت. ازاماتتاردىڭ تۇرمىس-تىرشىلىگى مەن جۇمىسىنا بارىنشا قولايلى جاعداي جاساۋ بارلىق دەڭگەيدەگى اكىمدەردىڭ باستى مىندەتى بولۋى ءتيىس.
- ال ەلوردا زاماناۋي ۋربانيستيكانىڭ ۇلگىسى بولۋى كەرەك. ويتكەنى ونىڭ مارتەبەسى بولەك. بۇل ورايدا استانادا قازىردىڭ وزىندە ءبىرشاما ناتيجەگە قول جەتكىزدىك. قالالىق ورتانى دامىتۋدىڭ ءبىرىڭعاي ءتاسىلى ايقىندالدى. مۇنى بيىل جازدا ەلىمىزدە وتكەن سامميتتەر كەزىندە وزگە دە مەملەكەتتەر باسشىلارى بايقاعان. مىسالى، ءتوراعا شي جينپيڭ قالامىزدىڭ كەلبەتى ايتارلىقتاي جاقسارعانىن ايتىپ، جوعارى باعاسىن بەردى. بۇل - الەمدىك ءىرى دەرجاۆالاردىڭ باسشىلارى قازاقستانعا كەلگەندە ءبىزدىڭ قالالارىمىزدىڭ كەلبەتىنە ءمان بەرىپ قارايدى دەگەن ءسوز. مۇنى قاپەردە ۇستاۋ كەرەك، - دەدى توقايەۆ.
پرەزيدەنت استانانى اباتتاندىرۋ ىسىندەگى وڭ وزگەرىستەرگە توقتالدى.
- «جاڭا كەلبەت» باعدارلاماسى اياسىندا بەس جىل ىشىندە شاھاردىڭ تاريحي بولىگىندەگى 150 عيماراتتىڭ قاسبەتىن جاڭارتۋ جوسپارلانىپ وتىر. سونىمەن قاتار كوشەلەر اباتتاندىرىلادى. جالپى، سوڭعى ەكى جىلدا استانادا كوپتەگەن قوعامدىق كەڭىستىك پايدا بولدى. جاسىل جەلەك مول ەگىلىپ، دەمالىس ايماقتارى كوبەيدى. بۇل وتە جاقسى. مۇنى ەلوردا تۇرعىندارى وڭ باعالاپ وتىر. ەندى وسى اۋماقتاردى ءتيىستى دەڭگەيدە ساقتاۋعا ءتيىسپىز. بۇل اۋەلگى كەزەكتە ەلوردادا تۇراتىن جانە شاھارعا قوناققا كەلەتىن قازاقستان ازاماتتارىنا تىكەلەي بايلانىستى. وسى ءىستى ىشكى ىستەر مينيسترلىگى، پوليتسيا دەپارتامەنتى ءجىتى باقىلاعانى ءجون، - دەدى ول.
قاسىم-جومارت توقايەۆ استانا تەك ورتالىق كوشەلەرى ايناداي جارقىراپ تۇراتىن قالا بولماۋى ءتيىس ەكەنىن باسا ايتتى.
- شەتكەرى اۋداندارعا دا كوڭىل ءبولۋ كەرەك. قالانى بەزەندىرۋ جۇمىستارىنا بيۋدجەتتەن بولەك دەمەۋشىلەر قاراجاتىن دا تارتۋعا بولادى. جاڭا جىلدا كاسىپكەرلەرىمىزدىڭ باسىن قوسۋدى جوسپارلاپ وتىرمىن. ولارعا تاعى دا ۇندەۋ جاسايمىن. قاتاڭ شارالار قابىلدايمىن. ءتۇپتىڭ تۇبىندە، وتاندى ءسۇيۋ - ورتاق بورىش. سوندىقتان وڭ جاعالاۋداعى ساۋدا، ونەركاسىپ ورامدارى مەن تۇرعىن ءۇي الاپتارىن جاڭارتۋ جۇمىستارىن جانداندىرعان ءجون. كورىكتەندىرۋ ماسەلەسى ازاماتتاردى ءاردايىم تولعاندىرادى. بۇل - تۇسىنىكتى، سوندىقتان ولاردىڭ وسىلاي ايتۋعا قاقىسى بار. دەگەنمەن اكىمدىك تە ەلوردا تۇرعىندارى مەن قالا قوناقتارىنان جوعارى مادەنيەتتى تالاپ ەتۋى كەرەك، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ۇكىمەتكە ايماق اكىمدەرىمەن بىرگە ءىرى قالالار مەن وبلىس ورتالىقتارىنا جاقىن جەرلەردە ەكوساياباقتار قۇرۋ تۋرالى تاپسىرما بەردى.
توقايەۆتىڭ سوزىنشە، بۇل تاپسىرمانىڭ ورىندالۋىن پرەزيدەنت اكىمشىلىگى قاداعالايدى.
- مەن بۇعان سەنىمدىمىن. بۇل ستراتەگيالىق سيپاتتاعى مىندەت. ونىڭ ورىندالۋىن پرەزيدەنت اكىمشىلىگى قاداعالاۋدا ۇستايدى. دەگەنمەن بىزگە تەز شەشىم قابىلداپ، ءارى ساپالى جۇمىس اتقارۋ قاجەت. ءاربىر ماسەلەگە پىكىر تالاستىرۋدىڭ قاجەتى جوق. ەلوردا تۇرعىندارىنىڭ كوبى دەمالىستا نەمەسە مەرەكە كۇندەرى ادەتتە بۋرابايعا بارادى. جول قاشىق. ونىڭ ۇستىنە تابيعي پاركتىڭ ەكوجۇيەسىنە ايتارلىقتاي سالماق تۇسەدى. سوندىقتان استانا ماڭايىندا ەكوساياباقتار اشاتىن ۋاقىت جەتتى. ۇكىمەتكە ايماق اكىمدەرىمەن بىرگە ءىرى قالالار مەن وبلىس ورتالىقتارىنا جاقىن جەرلەردە ەكوساياباقتار قۇرۋدى تاپسىرامىن. تاعى دا قايتالاپ ايتامىن، ول جەرلەردە دە تازالىق بولۋعا ءتيىس. بۋرابايدا نە بولىپ جاتقانىن قاراڭىزدار. ۇيات جاعداي. ۇلتتىق قورىقتى ءبۇلدىرىپ جاتقان بوگدە عالامشارلىقتار ەمەس، ءوزىمىزدىڭ حالقىمىز عوي، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ استانانى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەس وتكىزدى. كەڭەس بارىسىندا پرەزيدەنت مەملەكەتتىك باسقارۋدا وزىق جاپون تاجىريبەسىن ۇسىندى.