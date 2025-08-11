مەملەكەت باسشىسى ارمەنيا پرەمەر-مينيسترىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان پرەزيدەنتى پرەمەر-مينيستر نيكول پاشينياندى ۆاشينگتوندا ارمەنيا مەن ازەربايجان اراسىندا بەيبىتشىلىك ورناتۋ تۋرالى دەكلاراتسياعا قول قويىلۋىمەن قۇتتىقتادى. بۇل تۋرالى اقوردا ءمالىم ەتتى.
تاريحي ماڭىزى بار بۇل قۇجاتقا نيكول پاشينياننىڭ ساياساتكەر رەتىندەگى العىرلىعىنىڭ ارقاسىندا قول قويىلدى. ول مىقتى ساياسي ەرىك-جىگەرگە يە ەكەنىن كورسەتىپ، ءوز مەملەكەتىنىڭ ۇلتتىق مۇددەسى جولىندا ستراتەگيالىق كورەگەندىلىك تانىتتى.
دەكلاراتسيا وڭتۇستىك كاۆكازداعى اۋقىمدى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىققا، سونداي-اق قازاقستان مەن ارمەنيا اراسىنداعى اناعۇرلىم قارقىندى ەكونوميكالىق جانە ينۆەستيتسيالىق ىقپالداستىققا جول اشادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ جىل سوڭىنا جوسپارلانعان رەسمي ساپارىنا استانا ازىرلىك جۇمىستارىن باستاپ كەتكەنىن مالىمدەدى. قازاقستان كەلىسسوزدەرگە ءوز الاڭىن ۇسىنا وتىرىپ، ارمەنيا مەن ازەربايجان اراسىنداعى ساياسي ديالوگقا ودان ءارى سەپتىگىن تيگىزۋگە نيەتتى.
نيكول پاشينيان جىلى لەبىزى مەن قولداۋى ءۇشىن مەملەكەت باسشىسىنا العىس ايتتى. سونداي-اق قازاقستان تاراپىنا ەكى مەملەكەت اراسىندا بەيبىتشىلىك ورناتۋعا قاتىستى كەلىسسوز پروتسەسىنىڭ كەيبىر اسپەكتىلەرى جونىندە مالىمەت بەرىپ، بۇل ماسەلەدە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ايرىقشا مامىلەگەرلىك ءرول اتقارعانىن اتاپ ءوتتى.
پرەمەر-مينيستر قازاقستاننىڭ ارمەنيا مەن ازەربايجاندى تاتۋلاستىرۋعا قوسقان ۇلەسىن وڭ باعالادى. سونىمەن قاتار ول ءوزارا ىنتىماقتاستىقتى جانداندىراتىن جاڭا كەلىسىمدەرگە قول قويۋ ءۇشىن قازاقستانعا بيىل ارنايى ساپارمەن كەلۋگە دايىن ەكەنىن راستادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ارمەنيا مەن ازەربايجان بەيبىت رەتتەۋ تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسياعا قول قويعانىن جازعان ەدىك.