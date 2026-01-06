مەملەكەت باسشىسى پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس كەڭەسىن وتكىزدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مەملەكەتتىك كەڭەسشى ەرلان قارينمەن جانە پرەزيدەنتتىڭ قۇقىقتىق ماسەلەلەر جونىندەگى كومەكشىسى ەرجان جيەنبايەۆپەن جۇمىس كەڭەسىن وتكىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ەرلان قارين مەملەكەت باسشىسىنا پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبى قىزمەتىنىڭ ارالىق ناتيجەلەرى تۋرالى مالىمەت بەردى.
ماسەلەن، e-Otinish مەملەكەتتىك پلاتفورماسى مەن Egov سەرۆيسىنىڭ «پارلامەنتتىك رەفورما» ارنايى ءبولىمى ىسكە قوسىلعاننان بەرى 500 گە جۋىق ۇسىنىس كەلىپ تۇسكەن. حالىق اراسىنان، ساراپشىلاردان جانە قوعامدىق ۇيىمداردان جولدانعان ۇسىنىستار مەن باستامالاردى تالداۋ، جۇيەلەۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر.
پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ بۇعان دەيىنگى وتىرىستارىندا ءبىر پالاتالى پارلامەنتتى قالىپتاستىرۋ جانە ونىڭ زاڭنامالىق فۋنكتسيالارىن جۇزەگە اسىرۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
9 - قاڭتارعا جوسپارلانعان جۇمىس توبىنىڭ كەزەكتى جيىنىندا قالعان باعىتتار بويىنشا ۇسىنىستار ەگجەي-تەگجەيلى قارالادى. سونىمەن قاتار مەملەكەتتىك كەڭەسشى پرەزيدەنتكە ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ جۇمىس سەكسيالارى بويىنشا جەلتوقسان ايىندا وتكەن وتىرىستىڭ قورىتىندىلارى جانە قۇرىلتايدىڭ الداعى بەسىنشى باسقوسۋىنا دايىندىق بارىسى تۋرالى باياندادى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پارلامەنتتى رەفورمالاۋ ساياسي جۇيەنى ترانسفورماتسيالاۋ ۇدەرىسىندە ەرەكشە ءرول اتقاراتىنىن اتاپ ءوتىپ، الدا اۋقىمدى وزگەرىستەر كۇتىپ تۇرعانىنا نازار اۋداردى. سونداي-اق بارلىق باستامانى جان-جاقتى سارالاپ، ونىڭ نەگىزىندە كونستيتۋتسيالىق رەفورمانىڭ بازالىق تاسىلدەرىن ازىرلەۋدى تاپسىردى.
ايتا كەتەيىك، ماۋلەن اشىمبايەۆ پارلامەنتتىك رەفورما تۋرالى پىكىر ءبىلدىردى.