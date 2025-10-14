ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    12:49, 14 - قازان 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى: پارلامەنتتى رەفورمالاۋ - سەناتتى تاراتۋ دەگەن ءسوز ەمەس

    استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىندا بيلىك تارماعىن تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.

    жұмысшы тобы
    Фото: Ақорда

    - ەكىنشىدەن، پارلامەنتتىك رەفورما «كۇشتى پرەزيدەنت - ىقپالدى پارلامەنت - ەسەپ بەرەتىن ۇكىمەت» ساياسي فورمۋلاسىنا تولىق ساي كەلەدى. جاڭا دا اتاپ ءوتتىم، بۇل - مەملەكەتىمىزدىڭ قۇرىلىمىن ايقىندايتىن باستى تۇجىرىم. تۇپتەپ كەلگەندە، پارلامەنتتىك رەفورما جانە وسىعان دەيىن جۇزەگە اسىرىلعان رەفورمالار ءبىزدىڭ ايماقتا بۇرىن-سوڭدى بولماعان، شىن مانىندە، جاڭا باسقارۋ جۇيەسىنىڭ نەگىزىن قالايدى. سونداي-اق تاعى ءبىر ماڭىزدى ماسەلەگە نازار اۋدارعىم كەلەدى: پارلامەنتتى رەفورمالاۋ بۇل - سەناتتى تاراتۋ دەگەن ءسوز ەمەس. مۇنداي قاتە پىكىرگە جول بەرۋگە بولمايدى. ءبىزدىڭ الدىمىزدا تۇرعان ماقسات - ايقىن. ءبىز وكىلدى بيلىك تارماعىن تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋىمىز كەرەك. وسىلايشا، ازاماتتارىمىزدىڭ مۇددەلەرى مەن تىلەك- نيەتىن بىلدىرەتىن زاڭ شىعارۋشى ورگان مۇلدە جاڭا سيپاتقا يە بولادى، - قاسىم-جومارت توقايەۆ.

    پرەزيدەنت ءبىر پالاتالى پارلامەنتكە كوشۋ حالىقارالىق ۇردىسكە تولىق ساي كەلەتىنىن اتاپ ءوتتى.

    بيلىك جانە ساياسات
