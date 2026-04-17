مەملەكەت باسشىسى انتاليا ديپلوماتيالىق فورۋمىنىڭ اشىلۋ راسىمىنە قاتىستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ انتاليا ديپلوماتيالىق فورۋمىنىڭ رەسمي تۇردە اشىلۋ راسىمىنە قاتىستى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
سالتاناتتى ءىس-شارادا تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايپ ەردوعان ءسوز سويلەدى.
سونداي-اق فورۋم جۇمىسىنا ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ، قاتار ءامىرى شەيح ءتاميم بەن حاماد ءال ءتاني، پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى شاحباز شاريف، سلوۆەنيا پرەزيدەنتى ناتاشا پيرتس-مۋسار، سولتۇستىك ماكەدونيا پرەزيدەنتى گوردانا سيليانوۆسكا- داۆكوۆا، مولدوۆا پرەزيدەنتى مايا ساندۋ، سيريا پرەزيدەنتى احمەد اش-شاراا، بۋرۋندي پرەزيدەنتى ەۆاريست ندايشيميە، كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى فەليكس چيسەكەدي، بوسنيا جانە گەرتسەگوۆينا ءتورالقاسىنىڭ ءتوراعاسى دەنيس بەچيروۆيچ، گرۋزيا پرەمەر-ءمينيسترى يراكلي كوباحيدزە، سونداي-اق باسقا دا دەلەگاتسيا باسشىلارى قاتىستى.
انتاليا ديپلوماتيالىق فورۋمى - جىل سايىن جوعارى دەڭگەيدە وتەتىن حالىقارالىق پىكىرتالاس الاڭى. ءىس-شارا ساياسي كوشباسشىلار، ديپلوماتتار، ساراپشىلار، بيزنەس، مەديا جانە ازاماتتىق قوعام وكىلدەرىنىڭ باسىن قوسادى.
سونداي-اق فورۋم ەكىجاقتى جانە كوپجاقتى بايلانىستارعا، ساياسي كونسۋلتاتسيالار مەن بەيرەسمي كەزدەسۋلەرگە ارنالعان ءتيىمدى پلاتفورما سانالادى.
پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ انتاليا ديپلوماتيالىق فورۋمىنىڭ «Mapping Tomorrow، ،Managing Uncertainties» پانەلدىك سەسسياسىنا قاتىسقانىن جازعان بولاتىنبىز.