مەملەكەت باسشىسى پالەستينا پرەزيدەنتى ماحمۇد ابباسپەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنتتەر اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا قازاقستان جانە پالەستينا اراسىنداعى دوستىق، ءوزارا قۇرمەت پەن قولداۋعا نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناستى ودان ءارى دامىتۋ ماڭىزدى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
مەملەكەتتەر باسشىلارى ساياسي ديالوگتى نىعايتۋ، ساۋدا-ەكونوميكالىق جانە مادەني-گۋمانيتارلىق ىنتىماقتاستىقتى، سونداي-اق كوپجاقتى قۇرىلىمدار اياسىنداعى ىقپالداستىقتى كەڭەيتۋ پەرسپەكتيۆاسىن تالقىلادى.
تاراپتار حالىقارالىق كۇن تارتىبىندەگى وزەكتى ماسەلەلەر، سونىڭ ىشىندە تاياۋ شىعىستاعى احۋالدى رەتتەۋ جونىندە پىكىر الماستى.
قازاقستان پرەزيدەنتى «قوس حالىق ءۇشىن ەكى مەملەكەت» فورمۋلاسىنا سۇيەنە وتىرىپ، ايماقتا تەزىرەك بەيبىتشىلىك پەن تۇراقتىلىق ورناتۋعا باعىتتالعان جاھاندىق ارەكەتتەردى قۋاتتايتىنىن جەتكىزدى.
پالەستينا باسشىسى ماحمۇد ابباس ەلى مەن حالقىنا ۇدايى قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا العىس ايتىپ، قازاقستاننىڭ الەمدەگى تۇراقتىلىق پەن قاۋىپسىزدىكتى نىعايتۋ ىسىندە ايرىقشا ءرول اتقاراتىنىنا نازار اۋداردى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ ماحمۇد ابباستى وزىنە قولايلى ۋاقىتتا استاناعا ساپارمەن كەلۋگە شاقىردى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ماسۋد پەزەشكياننىڭ 10-11-جەلتوقسان كۇندەرى استاناعا رەسمي ساپارمەن كەلەتىنىن جازعان ەدىك.