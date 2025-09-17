مەملەكەت باسشىسى اللاشۇكىر پاشازادەنى قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى كاۆكاز مۇسىلماندارى باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى شەيح- ۋل- يسلام اللاشۇكىر پاشازادەنى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ VIII سەزى الاڭىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ كاۆكاز مۇسىلماندارى باسقارماسىنىڭ ءتوراعاسى شەيح-ۋل-يسلام اللاشۇكىر پاشازادەمەن كەزدەستى.
پرەزيدەنت ءدىنارالىق ديالوگتى ىلگەرىلەتۋ، مەملەكەتتەر اراسىنداعى سەنىمدى نىعايتۋ ماسەلەلەرىندە قازاقستان مەن ازەربايجاننىڭ ۇستانىمدارى ورتاق ەكەنىنە توقتالدى.
مەملەكەت باسشىسى ءدىنارالىق تۇسىنىستىككە سەپتىگىن تيگىزەتىن ءوزارا ىقپالداستىق ەكى ەلدىڭ ۇزاقمەرزىمدى سەرىكتەستىگىن بەكىتە تۇسەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى دىندەر سەزىنە قاتىسىپ جاتقان قىتاي دەلەگاتسياسىمەن كەزدەستى.
الەمدىك جانە ءداستۇرلى دىندەر كوشباسشىلارىنىڭ سەزىندە قاسىم-جومارت توقايەۆ فورۋمنىڭ ءبىر توپ قاتىسۋشىلارىنا مەملەكەتتىك ناگرادالاردى، ءدىنارالىق ديالوگقا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن استانا حالىقارالىق سىيلىعىن، سەزدىڭ قۇرمەت مەدالىن، سونداي-اق ىزگى نيەت ەلشىلەرىنىڭ ايرىقشا بەلگىسىن تابىستادى.