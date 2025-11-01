ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    10:33, 01 - قاراشا 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى الجير پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى

    استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ابدەلماجيد تەببۋن مەن ونىڭ وتانداستارىن الجير حالىق دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مەيرامى - ريەۆوليۋتسيا كۇنىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    Kassym-Jomart Tokayev extends Revolution Day greetings to Algerian President
    Photo credit: Akorda

    - ءبىز ەلىڭىزدى اراب الەمىندەگى جانە سولتۇستىك افريكاداعى سەنىمدى سەرىكتەستەرىمىزدىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرامىز. قازاقستان مەن الجير اراسىنداعى ءداستۇرلى دوستىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناس حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگى جولىندا ۇدايى دامي بەرەتىنىنە كامىل سەنەمىن، - دەلىنگەن قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىندا.

    وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ رۋستام ميننيحانوۆتى تاتارستان رەسپۋبليكاسىنىڭ رايسى بولىپ قايتا سايلانۋىمەن قۇتتىقتاپ، قازاقستان-رەسەي قارىم-قاتىناسىن، ەلىمىز بەن تاتارستان وڭىرلەرىنىڭ ءوزارا ءتيىمدى سەرىكتەستىگىن نىعايتۋعا بەلسەنە اتسالىسقانى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.

    تەگ:
    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار