مەملەكەت باسشىسى الجير پرەزيدەنتىنە قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىن جولدادى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ ابدەلماجيد تەببۋن مەن ونىڭ وتانداستارىن الجير حالىق دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق مەيرامى - ريەۆوليۋتسيا كۇنىمەن قۇتتىقتادى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
- ءبىز ەلىڭىزدى اراب الەمىندەگى جانە سولتۇستىك افريكاداعى سەنىمدى سەرىكتەستەرىمىزدىڭ ءبىرى رەتىندە قاراستىرامىز. قازاقستان مەن الجير اراسىنداعى ءداستۇرلى دوستىق پەن ءوزارا تۇسىنىستىككە نەگىزدەلگەن قارىم-قاتىناس حالىقتارىمىزدىڭ يگىلىگى جولىندا ۇدايى دامي بەرەتىنىنە كامىل سەنەمىن، - دەلىنگەن قۇتتىقتاۋ جەدەلحاتىندا.
وسىعان دەيىن قاسىم-جومارت توقايەۆ رۋستام ميننيحانوۆتى تاتارستان رەسپۋبليكاسىنىڭ رايسى بولىپ قايتا سايلانۋىمەن قۇتتىقتاپ، قازاقستان-رەسەي قارىم-قاتىناسىن، ەلىمىز بەن تاتارستان وڭىرلەرىنىڭ ءوزارا ءتيىمدى سەرىكتەستىگىن نىعايتۋعا بەلسەنە اتسالىسقانى ءۇشىن ريزاشىلىعىن ءبىلدىردى.