مەملەكەت باسشىسى پاكىستان پرەمەر-مينيسترىمەن تەلەفون ارقىلى سويلەستى
استانا. KAZINFORM - شاحباز شاريف قاسىم-جومارت توقايەۆتى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسىن قابىلداۋ بويىنشا رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتادى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى مەملەكەتتىك باسقارۋ جۇيەسى مەن ينستيتۋتسيونالدىق ورنىقتىلىقتى ودان ءارى نىعايتۋعا جانە حالىقتىڭ ءال-اۋقاتىن جاقسارتۋعا باعىتتالعان بۇل ۋاقيعانىڭ تاريحي ماڭىزىن اتاپ ءوتتى.
شاحباز شاريفتىڭ ايتۋىنشا، بۇكىلحالىقتىق داۋىس بەرۋ ناتيجەسى قازاقستان ازاماتتارى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ساياسي جانە الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق رەفورمالارىن كەڭىنەن قولدايتىنىن كورسەتتى.
مەملەكەت باسشىسى قۇتتىقتاۋى مەن رەفەرەندۋم قورىتىندىسىن جوعارى باعالاعانى ءۇشىن پاكىستان پرەمەر-مينيسترىنە العىس ايتتى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن شاحباز شاريف ەكى ەل اراسىنداعى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتىڭ وڭ قارقىنىنا كوڭىلدەرى تولاتىنىن ايتتى. وسى ورايدا پرەزيدەنتتىڭ بيىل اقپان ايىندا پاكىستانعا جاساعان مەملەكەتتىك ساپارىنىڭ ناتيجەسىندە قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى جۇزەگە اسىرۋ بارىسى تالقىلاندى.
مەملەكەت باسشىسى مەن پاكىستان پرەمەر-ءمينيسترى وڭىرلىك جانە حالىقارالىق كۇن ءتارتىبىنىڭ وزەكتى ماسەلەلەرى جونىندە پىكىر الماستى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ كونستيتۋتسيانى قابىلداۋعا ارنالعان سالتاناتتى جيىنعا قاتىستى.