15:12, 23 - اقپان 2026 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى Air Astana كومپانياسىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورىن قابىلدادى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى Air Astana كومپانياسىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى پيتەر فوستەردى قابىلدادى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
كەزدەسۋدە اۆياتسيا سالاسىن دامىتۋ ماسەلەلەرى تالقىلاندى.
قاسىم-جومارت توقايەۆ Air Astana كومپانياسىنىڭ ەۋرازياداعى جەتەكشى اۆياتاسىمالداۋشىلاردىڭ بىرىنە اينالۋعا پيتەر فوستەردىڭ ەلەۋلى ۇلەس قوسقانىن اتاپ ءوتتى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا قازاقستان مەن ا ق ش اراسىندا تىكەلەي اۋە قاتىناسىن اشۋ، سونداي-اق اتالعان رەيستەردى ورىنداۋ ءۇشىن الىس قاشىقتىققا ۇشاتىن اۋە كەمەلەرىن ساتىپ الۋ ماسەلەلەرىنە دەن قويىلدى.
پرەزيدەنت وتاندىق اۆياتسيانىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ودان ارى ارتتىرۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.
ايتا كەتەلىك بۇگىن پرەزيدەنت گرۋزيانىڭ ىشكى ىستەر ءمينيسترى گەلا گەلادزەنى قابىلداعان ەدى.