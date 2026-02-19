08:07, 19 - اقپان 2026 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى ۆاشينگتوندا وتانداستارىمىزبەن كەزدەستى
استانا. قازاقپارات - ۆاشينگتوندا پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ امەريكا قۇراما شتاتتارىندا تۇراتىن جانە ءبىلىم الىپ جۇرگەن قازاقستان ازاماتتارىمەن كەزدەستى.
اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا قاسىم-جومارت توقايەۆ وسكەلەڭ ۇرپاققا ۇلكەن ءۇمىت ارتاتىنىن ايتتى. سونداي-اق مەملەكەت جاستارعا ۇدايى قولداۋ كورسەتىپ، ولاردىڭ جان-جاقتى دامۋىنا جانە قابىلەت- قارىمىن ۇشتاۋعا قولايلى جاعداي جاسايتىنىن جەتكىزدى.
پرەزيدەنت ناۋرىز ايىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ جاڭا كونستيتۋتسياسى جوباسى بويىنشا وتەتىن جالپىحالىقتىق رەفەرەندۋمنىڭ ەل بولاشاعى ءۇشىن تاريحي ماڭىزى زور ەكەنىنە نازار اۋداردى.
ستۋدەنتتەر مەن جاس زەرتتەۋشىلەر عىلىم جانە ءبىلىم سالاسىنا جان-جاقتى قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن قاسىم-جومارت توقايەۆقا ريزاشىلىق ءبىلدىردى.