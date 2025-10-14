مەملەكەت باسشىسى: ادىلەتتى مەملەكەت رەتىندە ءار ازاماتتىڭ ۇسىنىسىن ەسكەرۋىمىز كەرەك
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىن قورىتىندىلاپ، پارلامەنت - تاۋەلسىزدىگىمىزدى جانە مەملەكەتتىگىمىزدى ايشىقتايتىن ماڭىزدى قۇرىلىم ەكەنىن ايتتى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
اتا زاڭعا ەنگىزىلەتىن ءاربىر وزگەرىس مۇقيات پىسىقتالىپ، دايىندالۋعا ءتيىس ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- پارلامەنت - تاۋەلسىزدىگىمىزدى جانە مەملەكەتتىگىمىزدى ايشىقتايتىن ماڭىزدى قۇرىلىم. بۇل ەشقاشان وزگەرمەيتىن اقيقات، الداعى ۋاقىتتا دا سولاي بولىپ قالا بەرەدى. جالپى، رەفورمانىڭ نەگىزگى ماقساتى، سوعان سايكەس ىستەلۋگە ءتيىس جۇمىستىڭ باعىت- باعدارى تۋرالى جولداۋدا كەڭىنەن ايتىلدى. رەفەرەندۋمعا دەيىن اتقارىلاتىن جۇمىستىڭ ءبارىن مۇقيات ويلاستىرىپ، بايىپپەن جۇرگىزۋ قاجەت. بىلىكتى ماماندار ءوز ويلارىن اشىق ايتىپ، ءتيىمدى ۇسىنىستار بەرۋى كەرەك دەپ سانايمىن. تۇپكىلىكتى شەشىم، ياعني قوعام پىكىرى دۇرىس بولۋى ءۇشىن وسى ماسەلەگە قاتىستى ايتىلاتىن ءاربىر وي-پىكىر دە ابدەن تەكسەرىلگەن، ەكشەلگەن، جان- جاقتى ساراپتالعان بولۋى كەرەك. بۇل - وتە ماڭىزدى ماسەلە. سوندىقتان جۇمىس توبى ءوز مىندەتىن ناعىز كاسىبي ۇستانىمعا ساي اتقارۋعا ءتيىس. اتاپ ايتقاندا، «E-Otinish» جانە «E-Gov» پورتالدارى ارقىلى كەلىپ تۇسكەن بارلىق وي- پىكىردى ساراپتاپ، زەردەلەۋ قاجەت. ءبىز ادىلەتتى مەملەكەت رەتىندە ءار ازاماتتىڭ ورتاق ىسكە پايدالى بولاتىن ۇسىنىسىن ەسكەرۋىمىز كەرەك. اتا زاڭعا ەنگىزىلەتىن ءاربىر وزگەرىس مۇقيات پىسىقتالىپ، دايىندالۋعا ءتيىس. ءار باپتىڭ، ءار نورمانىڭ ءمان-ماعىناسىنا تەرەڭ بويلاعان ءجون، ياعني قۇقىقتىق، پروتسەدۋرالىق ماسەلەلەردى ناقتى ايقىنداپ الۋىمىز قاجەت. بۇدان بولەك، باسقا دا كوپتەگەن ماسەلە پايدا بولۋى مۇمكىن. قىسقاسى، الدىمىزدا تۇرعان شارۋا وتە اۋقىمدى. جۇمىس توبىنا ۇلكەن سەنىم ارتىلىپ وتىر. ىستەرىڭىزگە ساتتىلىك، تابىس تىلەيمىن! - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
جيىندى جۇمىس توبىنىڭ جەتەكشىسى، ق ر مەملەكەتتىك كەڭەسشىسى ەرلان قارين جۇرگىزدى. سونىمەن قاتار زاڭ عىلىمدارىنىڭ دوكتورى ۆيكتور مالينوۆسكيي، پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتتارى ءۇنزيلا شاپاق، ايدوس سارىم، نيكيتا شاتالوۆ، مارات ءباشىموۆ، پارلامەنت ماجىلىسىندەگى «اقجول» پارتياسىنىڭ فراكسيا جەتەكشىسى ازات پەرۋاشيەۆ، Amanat پارتياسىنىڭ فراكتسيا جەتەكشىسى ەلنۇر بەيسەنبايەۆ، ۇلتتىق قۇرىلتاي مۇشەسى، ساياساتتانۋشى اندرەي چەبوتاريەۆ ءسوز سويلەپ، ءوز وي-پىكىرلەرىن ءبىلدىردى.
پرەزيدەنت پارلامەنتتىك رەفورما جونىندەگى جۇمىس توبىنىڭ ءبىرىنشى وتىرىسىندا بيلىك تارماعىن تۇبەگەيلى جاڭعىرتۋ كەرەك ەكەنىن ايتتى.