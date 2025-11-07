03:09, 07 - قاراشا 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسشىسى ا ق ش-تىڭ تانىمال باسىلىمدارىنا سۇحبات بەردى
ۆاشينگتون. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ا ق ش-قا ساپارى بارىسىندا The Washington Post جانە The New York Times سەكىلدى امەريكالىق تانىمال باسىلىمدارعا سۇحبات بەردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا ٴسوز قىزمەتى.
پرەزيدەنت قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى ىنتىماقتاستىققا، امەريكاعا ساپارىنىڭ ءمانى مەن ماڭىزىنا، دونالد ترامپ جۇرگىزىپ وتىرعان ساياساتقا، الەمدەگى گەوساياسي جاعدايعا، ۋكراينا توڭىرەگىندەگى احۋالعا جانە باسقا دا ماسەلەلەرگە قاتىستى ويىمەن ءبولىستى.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ۆاشينگتونعا ساپارى مەملەكەتتىك حاتشى مارك رۋبيومەن، ساۋدا ءمينيسترى گوۆارد لاتنيكپەن، سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازياداعى ارنايى وكىلى سەردجيو گورمەن كەزدەسۋدەن باستالدى.