ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    03:09, 07 - قاراشا 2025 | GMT +5

    مەملەكەت باسشىسى ا ق ش-تىڭ تانىمال باسىلىمدارىنا سۇحبات بەردى

    ۆاشينگتون. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى ا ق ش-قا ساپارى بارىسىندا The Washington Post جانە The New York Times سەكىلدى امەريكالىق تانىمال باسىلىمدارعا سۇحبات بەردى، دەپ حابارلايدى اقوردانىڭ باسپا  ٴسوز قىزمەتى.

    Токаев
    Фото: Акорда

    پرەزيدەنت قازاقستان مەن ا ق ش اراسىنداعى ىنتىماقتاستىققا، امەريكاعا ساپارىنىڭ ءمانى مەن ماڭىزىنا، دونالد ترامپ جۇرگىزىپ وتىرعان ساياساتقا، الەمدەگى گەوساياسي جاعدايعا، ۋكراينا توڭىرەگىندەگى احۋالعا جانە باسقا دا ماسەلەلەرگە قاتىستى ويىمەن ءبولىستى.

    Kassym-Jomart Tokayev gives interviews to The Washington Post and The New York Times
    Photo credit: Akorda
    мухбир
    Фото: Ақорда

    ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ ۆاشينگتونعا ساپارى مەملەكەتتىك حاتشى مارك رۋبيومەن، ساۋدا ءمينيسترى گوۆارد لاتنيكپەن، سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ وڭتۇستىك جانە ورتالىق ازياداعى ارنايى وكىلى سەردجيو گورمەن كەزدەسۋدەن باستالدى.

    تەگ:
    قازاقستان پرەزيدەنتى
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار