مەملەكەت باسشىسى 2026-جىلعى اسكەرگە شاقىرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ اسكەري قىزمەتتىڭ بەلگىلەنگەن مەرزىمىن وتكەرگەن مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەگى اسكەري قىزمەتشىلەردى زاپاسقا شىعارۋ جانە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىن 2026-جىلدىڭ ناۋرىز - ماۋسىمىندا جانە قىركۇيەك - جەلتوقسانىندا مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە كەزەكتى شاقىرۋ تۋرالى جارلىققا قول قويدى.
بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
«قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قورعانىسى جانە قارۋلى كۇشتەرى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ 5-بابى 2-تارماعىنىڭ 11) تارماقشاسىنا جانە «اسكەري قىزمەت جانە اسكەري قىزمەتشىلەردىڭ مارتەبەسى تۋرالى» قازاقستان رەسپۋبليكاسى زاڭىنىڭ 31-بابىنا سايكەس قاۋلى ەتەمىن:
1. اسكەري قىزمەتتىڭ بەلگىلەنگەن مەرزىمىن وتكەرگەن مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتەگى اسكەري قىزمەتشىلەر 2026 -جىلدىڭ ناۋرىز - ماۋسىمىندا جانە قىركۇيەك - جەلتوقسانىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارۋلى كۇشتەرى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى قاتارىنان زاپاسقا شىعارىلسىن.
2. اسكەرگە شاقىرۋدى كەيىنگە قالدىرۋعا نەمەسە ودان بوساتىلۋعا قۇقىعى جوق ون سەگىز جاستان جيىرما جەتى جاسقا دەيىنگى ەر ازاماتتار 2026-جىلدىڭ ناۋرىز - ماۋسىمىندا جانە قىركۇيەك - جەلتوقسانىندا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارۋلى كۇشتەرىنە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنە مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرىلسىن.
3. جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار ءتيىستى جەرگىلىكتى اسكەري باسقارۋ ورگاندارى ارقىلى 2026-جىلدىڭ ناۋرىز - ماۋسىمىندا جانە قىركۇيەك - جەلتوقسانىندا ازاماتتاردى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتكە شاقىرۋدى جۇرگىزۋدى ۇيىمداستىرسىن جانە قامتاماسىز ەتسىن.
4. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇكىمەتى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتى مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتى وتكەرۋ ءۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قارۋلى كۇشتەرىنە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ توتەنشە جاعدايلار مينيسترلىگىنە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنە، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك كۇزەت قىزمەتىنە اسكەرگە شاقىرىلعان قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارىن جونەلتۋدى جانە مەرزىمدى اسكەري قىزمەتتىڭ بەلگىلەنگەن مەرزىمدەرىن وتكەرگەن اسكەري قىزمەتشىلەردى شىعارۋدى قارجىلاي جانە ماتەريالدىق جاعىنان قامتاماسىز ەتۋدى ۇيىمداستىرسىن.
ايتا كەتەيىك، وسى جارلىق العاشقى رەسمي جاريالانعان كۇنىنەن باستاپ قولدانىسقا ەنگىزىلەدى.
بۇعان دەيىن شاۆكات ميرزيەيەۆ قازاق ەلىن جاڭا كونستيتۋتسيا رەفەرەندۋمىنىڭ تابىستى وتۋىمەن قۇتتىقتاعانىن جازعان ەدىك.