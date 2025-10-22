16:15, 22 - قازان 2025 | GMT +5
مەملەكەت باسپانا مەن اۆتوكولىك اقىسىن ءبولىپ تولەۋ نارىعىن ءوز باقىلاۋىنا الماقشى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا ءبولىپ تولەۋ نارىعىن رەتتەۋ تاسىلدەرى ازىرلەنىپ جاتقانىن ايتتى.
- ۇكىمەتپەن جانە قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىمەن بىرگە ءبولىپ تولەۋلەردى جانە BNPL- سەرۆيستەر نارىعىن رەتتەۋ تاسىلدەرى ازىرلەنىپ جاتىر. وزدەرىڭىز بىلەتىندەي، بانكتەردە ءبولىپ تولەۋ قۇرالدارى رەتتەلگەن. ال بانكتەن تىس ءبولىپ تولەۋ جۇيەلەرى، مىسالى، قۇرىلىس كومپانيالارى مەن اۆتوديللەرلەردىڭ ونىمدەرىن ءبولىپ تولەۋ رەتتەلمەگەن. تۇتىنۋشىلاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ ءۇشىن اتالعان قارجىلىق قىزمەتتەردى رەتتەۋ شارالارى ەنگىزىلەدى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا 2026-2028-جىلدارعا ارنالعان رەسپۋبليكالىق بيۋجەت جوباسىن قابىلداندى.