مۇمكىندىگىن سىيلاعان كوز يمپلانتىن جاساپ شىقتى
استانا. KAZINFORM - عالىمدار زاعيپ ناۋقاستاردىڭ كوزىنە يمپلانت ورناتىپ، ولاردىڭ قايتادان وقي الۋىنا مۇمكىندىك بەردى. لوندونداعى مۋرفيلدس اۋرۋحاناسىنىڭ حيرۋرگى بۇل وپەراتسيانى بەس ادامعا جاساپ، «تاڭعالارلىق» ناتيجە كورسەتكەن.
بۇل تۋرالى BBC جازدى.
70 جاستاعى شەيلا يرۆين، رەسمي تۇردە زاعيپ رەتىندە تىركەلگەن ناۋقاس، BBC- گە بەرگەن سۇحباتىندا قايتادان وقي الاتىنىن جانە كروسسۆورد شەشە باستاعانىن ايتىپ، بۇل جاعدايدى «ناعىز عاجايىپ» دەپ سيپاتتادى.
- بۇل سونداي كەرەمەت، سونداي عاجايىپ سەزىم. ماعان وراسان قۋانىش سىيلادى، - دەيدى ول.
جاڭا تەحنولوگيا گەوگرافيالىق اتروفيا دەپ اتالاتىن اۋرۋمەن اۋىراتىن ادامدارعا ءۇمىت سىيلاپ وتىر. بۇل - جاسقا بايلانىستى ماكۋلوديستروفيانىڭ (ماكۋليارلىق دەگەنەراتسيانىڭ) اۋىر ءتۇرى.
دارىگەرلەردىڭ باعالاۋىنشا، تەك ۇلى بريتانيانىڭ وزىندە وسى اۋرۋعا شامامەن 250 مىڭ ادام، ال الەم بويىنشا 5 ميلليوننان استام ادام شالدىققان.
ەسكە سالا كەتەيىك، 2026 -جىلى امەريكالىق Neuralink كومپانياسى زاعيپ ادامنىڭ كورۋ قابىلەتىن جارتىلاي قالپىنا كەلتىرۋ وپەراتسياسىن جاسايتىنىن جازعان ەدىك.
ال استانالىق وقۋشى زاعيپ جاندارعا ارنالعان اقىلدى كوزىلدىرىك ويلاپ تاپتى.