مۇلىكتىك كىرىس سالىعى ۇستالاتىن مەرزىم ۇزارتىلدى
استانا. KAZINFORM - جىلجىمايتىن مۇلىكتى ساتىپ العان سوڭ، ەكى جىل ىشىندە ساتقان ازاماتتار مۇلىكتىك كىرىس سالىعىن تولەيدى. جاڭا ەرەجەنى ق ر ق م مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى جەكە تۇلعالاردىڭ كىرىستەرىن اكىمشىلەندىرۋ باسقارماسىنىڭ باس ساراپشىسى ەرساين كوپتىلەۋ ۇلى مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن مۇلىكتىك كىرىس سالىعىن ۇستاۋ ۋاقىتى ءبىر جىل بولاتىن. ەندى بۇل مەرزىم ەكى جىلعا ۇزارتىلدى. كوپشىلىككە تۇسىنىكتى بولۋ ءۇشىن كوپتىلەۋ ۇلى مىسال كەلتىردى.
- ماسەلەن، پاتەردى 2026 -جىلدىڭ 16- اقپانىندا 10 ميلليون تەڭگەگە ساتىپ الدىڭىز دەلىك. ال 2028 -جىلدىڭ 16- اقپانىنا دەيىن، ياعني ەكى جىل ىشىندە 15 ميلليونعا ساتتىڭىز دەپ ەسەپتەلىك. دەمەك، 5 ميلليون تەڭگە تابىس تاپتىڭىز. وسى ءۇشىن كىرىستىڭ 10 پايىزى سالىق رەتىندە ۇستالادى، - دەدى ساراپشى.
سونداي-اق ول جاڭا نورما 2026 -جىلدىڭ 1- قاڭتارىنان باستاپ كۇشىنە ەنگەنىن اتاپ ءوتتى. ال 2025 -جىلدىڭ 31- جەلتوقسانىنا دەيىن جىلجىمايتىن مۇلىك الساڭىز، وندا بۇرىنعى ەرەجەگە ىلىگەسىز: ءبىر جىل ىشىندە ساتساڭىز عانا، مۇلىكتىك كىرىس سالىعى الىنادى.
ە. كوپتىلەۋ ۇلى جىلجىمايتىن مۇلىكتى سىيعا نە مۇراعا العان جاعدايدا باعالاۋ كومپانيالارىنا باعالاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزدىرۋگە كەڭەس بەردى. ويتكەنى، نارىققا ساي باعالاتپاساڭىز، باستاپقى قۇنى 0 تەڭگە بولىپ ەسەپتەلەدى. ەكى جىل ىشىندە، ايتالىق، 10 ميلليون تەڭگەگە ساتساڭىز، 10 ميلليون تەڭگە تابىس تاپقان بولىپ سانالاسىز دا، سونىڭ 10 پايىزى سالىق رەتىندە شەگەرىلەدى.
- جىلجىمايتىن مۇلىكتى سىيعا نە مۇراعا العاندا، قۇنىن باعالاتىپ، 10 ميلليون تەڭگە دەپ بەلگىلەندى دەلىك. ەكى جىل ىشىندە 10 ميلليونعا ساتساڭىز، وندا ەشقانداي كىرىس جوق. دەمەك، سالىق تا الىنبايدى. ال، ايتالىق، 12 ميلليونعا ساتساڭىز، وندا تابىس 2 ميلليون تەڭگە. سول 2 ميلليون تەڭگەدەن 10 پايىز سالىق ۇستالادى. سوندىقتان سىيعا نە مۇراعا الىنعان جىلجىمايتىن مۇلىكتى باسىندا بىردەن باعالاتىپ الۋ اسا ماڭىزدى. ولاي بولماعان جاعدايدا مەملەكەتتىك تىركەۋشى ورگاندارداعى باستاپقى قۇنى ەسەپكە الىنادى، - دەپ ءتۇسىندىردى مامان.
دەگەنمەن، بۇل نورمالار ەل ىشىندەگى جىلجىمايتىن مۇلىككە قاتىستى. ال قازاقستان ازاماتتارى شەتەلدەردەن جىلجىمايتىن مۇلىك السا، وندا مۇلىكتىك كىرىس سالىعىنىڭ مەرزىمى جوق. ماسەلەن، بيىل ساتىپ الىپ، 10 جىلدان كەيىن ساتسا دا، تۇسكەن تابىستان سالىق تولەيدى.