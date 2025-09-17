مۇلىك سالىعىن تولەۋدىڭ سوڭعى مەرزىمى - 1-قازان
استانا. KAZINFORM - قازاقستان قارجى مينيسترلىگى مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى جەكە تۇلعالارعا 2024 -جىلعا ارنالعان مۇلىك سالىعىن تولەۋدىڭ سوڭعى مەرزىمى - وسى جىلدىڭ 1- قازانى ەكەنىن ەسكەرتەدى.
كوميتەتتىڭ مالىمەتىنشە، جەكە تۇلعالاردىڭ مۇلىك سالىعى «ازاماتتارعا ارنالعان ۇكىمەت» مەملەكەتتىك كورپوراتسياسى ايقىندايتىن سالىق سالۋ وبەكتىلەرىنىڭ قۇنى مەن مەنشىك قۇقىعى يەلەنگەن ناقتى مەرزىمگە بايلانىستى ەسەپتەلەدى.
سالىق سوماسى كورسەتىلگەن حابارلامالار سالىق زاڭناماسىنا سايكەس شىلدە ايىندا مەنشىك يەلەرىنە جولدانعان. ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەردىڭ موبيلدى قوسىمشالارىن پايدالانۋشىلارعا PUSH- حابارلامالار ارقىلى اقپارات جەتكىزىلدى.
سونىمەن قاتار حابارلامادا تولەم جاسالماعان جاعدايدا قانداي شارالار قولدانىلاتىنى كورسەتىلگەن.
- مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى 2025 -جىلدىڭ 2 -قازانىنان باستاپ مۇلىك سالىعىن ۋاقىتىلى تولەمەگەن ازاماتتارعا ءوسىم پۇل ەسەپتەلەتىنىن ەسكەرتەدى. وعان قوسا سالىق بەرەشەگى تۋرالى حابارلامالار جىبەرىلەتىن بولادى، - دەلىنگەن قۇجاتتا.
2025 -جىلدىڭ 14- قاراشاسىنان باستاپ بەرەشەك سوماسى 1 ا ە ك- تەن (ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش) اسقان جاعدايدا، جەكە تۇلعالارعا سالىقتىق بۇيرىقتار جولدانىپ، 5 جۇمىس كۇنى ىشىندە تولەنبەسە، ولار ماجبۇرلەپ ءوندىرىپ الۋ ءۇشىن جەكە سوت ورىنداۋشىلارىنىڭ قاراۋىنا بەرىلەدى.
«اتقارۋشىلىق ءىس جۇرگىزۋ جانە سوت ورىنداۋشىلارىنىڭ مارتەبەسى تۋرالى» زاڭعا سايكەس، جەكە سوت ورىنداۋشىلارى بورىشكەرلەردىڭ بانك شوتتارىنا جانە مۇلكىنە تىيىم سالۋ، مۇلىكتى ساتۋ، سونداي-اق شەتەلگە شىعۋعا شەكتەۋ قويۋ سىندى شارالاردى قولدانۋعا قۇقىلى.
بەرەشەك سوماسى 40 ا ە ك- تەن اسقان جاعدايدا، ازاماتتىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنان شىعۋىنا تىيىم سالىنۋى مۇمكىن. بۇل شەكتەۋ تۋرالى اقپاراتتى Adilet Gov پورتالىنان بىلۋگە بولادى.
سونىمەن قاتار 2024 -جىلعى 19- تامىزدان باستاپ سالىقتىق مىندەتتەمەلەردى ماجبۇرلەپ ورىنداتۋدىڭ جەڭىلدەتىلگەن ءتارتىبى كۇشىنە ەندى. ول 20 ا ە ك- تەن كەم بەرەشەك بولعان جاعدايدا قولدانىلادى. مۇنداي كەزدە سالىقتى ءوندىرۋ ناقتى سوت ورىنداۋشىعا بەرىلمەي، بانك شوتتارىنا اۆتوماتتى تۇردە تىيىم سالىنادى جانە مۇلىككە قاتىستى وپەراتسيالار شەكتەلەدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، جەڭىلدەتىلگەن تارتىپپەن ماجبۇرلەپ ورىنداتۋ كەزىندە جەكە سوت ورىنداۋشىسىنىڭ قىزمەتىن تولەۋ نەمەسە ءوندىرىپ الىنعان سوما ەسەبىنەن سىياقى ۇستاۋ (%25- عا دەيىن) قاراستىرىلماعان.
جەكە تۇلعالار وزدەرىنىڭ سالىق بەرەشەگى تۋرالى مالىمەتتى:
• e-Salyq Azamat موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى (ەلەكتروندىق سەرۆيستەر → سالىقتار مەن الەۋمەتتىك تولەمدەر بويىنشا بەرەشەك سەرۆيسى → ج س ن ەنگىزۋ)
• ەكىنشى دەڭگەيدەگى بانكتەردىڭ موبيلدى قوسىمشالارى ارقىلى تەكسەرە الادى.
مەملەكەتتىك كىرىستەر كوميتەتى ازاماتتاردى سالىقتىق بۇيرىق جەكە سوت ورىنداۋشىلارعا جىبەرىلگەنگە دەيىن مۇلىك سالىعىن ۋاقىتىلى تولەۋگە شاقىرادى.