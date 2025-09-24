مەكتەپتەردە جاساندى ينتەللەكتىنى جاۋاپكەرشىلىكپەن قولدانۋ بويىنشا وقىتۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - ى. التىنسارين اتىنداعى ۇلتتىق ءبىلىم اكادەمياسى ەلىمىزدەگى بارلىق مەكتەپ پەداگوگتەرىنە ارنالعان وقىتۋ كۋرستارىن باستادى. بۇل تۋرالى وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
باعدارلامانىڭ نەگىزگى ماقساتى - قاتىسۋشىلاردىڭ ءبىلىم بەرۋ ۇدەرىسىندە جاساندى ينتەللەكتىنى جاۋاپكەرشىلىكپەن پايدالانۋدىڭ قاعيداتتارى تۋرالى تۇسىنىگىن قالىپتاستىرۋ.
وقىتۋ بارىسىندا ەتيكا مەن قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىنە ەرەكشە ءمان بەرىلەدى: بالانىڭ يگىلىگىنە باسىمدىق بەرۋ، اكادەميالىق ادالدىقتى ساقتاۋ جانە دەرەككوزدەردى بەلگىلەۋ، قولدانۋدىڭ زاڭدىلىعى مەن دەربەس دەرەكتەردى قورعاۋ، جاس ەرەكشەلىگىن ەسكەرۋ مەن پەداگوگيكالىق باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتۋ. سونداي-اق جاساندى ينتەللەكتىنىڭ شەكتەۋلەرى مەن الگوريتمدىك بەيتاراپ ەمەستىگىنىڭ ىقتيمالدىعىن دا ءتۇسىنۋ قاجەت.
قاتىسۋشىلارعا نەگىزگى ج ي- قۇزىرەتتەر ۇسىنىلادى.
پەداگوگ ءۇشىن - ساباق ماقساتىنا سايكەس قۇرالداردى نەگىزدى تاڭداۋ، الىنعان جاۋاپتاردى سىني تۇرعىدان باعالاۋ، ەتيكالىق جانە قاۋىپسىزدىك نورمالارىن ساقتاۋ، ادىستەمەلەردى ۇنەمى جەتىلدىرىپ وتىرۋ.
وقۋشى ءۇشىن - جاساندى ينتەللەكتىنىڭ تابيعاتى مەن شەكتەۋلەرىن ءتۇسىنۋ، ۇسىنىلعان جاۋاپتى قابىلداۋ، تۇزەتۋ نەمەسە قابىلداماۋ قابىلەتى، ىقتيمال بەيتاراپ ەمەستىكتى انىقتاۋ، اكادەميالىق ادالدىق قاعيداتتارىن ۇستانۋ جانە ءپانارالىق جوبالارعا قاتىسۋ.
وقىتۋ ماتەريالدارى رەسمي قۇجاتتار نەگىزىندە ازىرلەندى:
«ورتا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىندە جاساندى ينتەللەكتىنى قولدانۋدىڭ ەتيكالىق ستاندارتتارى»؛
«وقۋ ۇدەرىسىندە جاساندى ينتەللەكتىنى ەتيكالىق قولدانۋ جونىندەگى نۇسقاۋلىق».
ى. التىنسارين اتىنداعى ۇلتتىق ءبىلىم اكادەمياسى ورتا ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە يننوۆاتسيالىق تاسىلدەردى ەنگىزۋدى جالعاستىرۋدا. اكادەميا مۇعالىمدەرگە ادىستەمەلىك قولداۋ كورسەتىپ قانا قويماي، وقۋشىلاردىڭ زاماناۋي تەحنولوگيالاردى جاۋاپتى ءارى سانالى قولدانۋ مادەنيەتىن قالىپتاستىرۋعا ىقپال ەتىپ كەلەدى.
ايتا كەتەلىك ءماجىلىس جاساندى ينتەللەكتى پايدالانۋ ەرەجەلەرىن بەكىتەتىن زاڭ جوباسىن تالقىلايدى.