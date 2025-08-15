مەكتەپتەن تىس جەردە وقىس وقيعا بولسا، وعان ۇستاز جاۋاپتى ەمەس - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەكتەپتەن تىس جەردە، اتا-انالاردىڭ جاۋاپسىزدىعىنان وقىس وقيعا بولسا، وعان ۇستاز جاۋاپتى ەمەس. بۇل تۋرالى ەلوردادا ءوتىپ جاتقان ۇستازداردىڭ رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنسياسىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- مۇعالىمنىڭ قۇقىعىن قورعاۋ ماسەلەسى ءاردايىم باستى نازاردا بولۋعا ءتيىس. مەن ءسوز باسىندا ۇستازداردىڭ ءوز مىندەتىنەن تىس جۇمىستاردان بوساتىلعانىن ايتتىم. ءبىراق، كەيدە جەرگىلىكتى بيلىك وكىلدەرى زاڭ تالاپتارىن ورەسكەل بۇزىپ جاتادى. پروكۋراتۋرا ورگاندارى مۇنداي زاڭ بۇزۋشىلىقتارعا توسقاۋىل قويۋى كەرەك. سونداي-اق بالالارعا قاتىستى كەز كەلگەن جازاتايىم جاعداي ءۇشىن دە مۇعالىمدى جازالاۋ ورىنسىز دەپ سانايمىن. مەكتەپتەن تىس جەردە، اتا-انالاردىڭ جاۋاپسىزدىعىنان وقىس وقيعا بولسا، وعان ۇستاز جاۋاپتى ەمەس، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى الماتى وبلىسىندا تۇلەكتەر اراسىندا بولعان قايعىلى جاعداي ءۇشىن ديرەكتور مەن مۇعالىمدەر جاۋاپقا تارتىلىپ، جۇمىستان شىعارىلعانىن ەسكە سالدى.
- مينيسترلىك ولاردىڭ مۇددەسىن قورعاپ قالدى. دۇرىس. ءبىز مۇنداي كەلەڭسىزدىككە جول بەرمەۋىمىز كەرەك. «پەداگوگ مارتەبەسى تۋرالى» زاڭعا ۇستاز قۇقىعىن قورعاۋ جونىندە وزگەرىستەر ەنگىزۋ قاجەت دەپ سانايمىن. مەملەكەتتىڭ مىندەتى - مۇعالىمنىڭ قوعامداعى بەدەلىن جانە مارتەبەسىن مەيلىنشە ارتتىرۋ، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت ماڭعىستاۋدا بالالاردىڭ ساپاسىز تاماقتان ۋلانىپ قالۋ وقيعاسىنا دا نازار اۋدارتتى.
- وسى سۇمدىق جاعدايدان كەيىن مەكتەپتەگى تاماقتىڭ ساپاسىن قاداعالاۋ جۇمىسىن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى تولىعىمەن ءوز مىندەتىنە الدى. بۇل وتە دۇرىس شەشىم بولدى. جالپى، ءبىلىم سالاسى - مەملەكەت ءۇشىن ستراتەگيالىق ءمانى بار سالا. سوندىقتان، قۇزىرلى مەملەكەتتىك ورگاندار ءبىلىم سالاسىنداعى ماسەلەلەردەن سىرت قالماۋى كەرەك. تۇپتەپ كەلگەندە، بالالاردىڭ اماندىعى، ولاردىڭ دەنساۋلىعى جانە ساپالى ءبىلىم الۋى - ەلىمىزدىڭ كەلەشەگىنە تىكەلەي قاتىسى بار ماسەلە، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ پايىمىنشا، مۇعالىمدەر مەملەكەتتىك ماڭىزى بار جۇمىستى اتقارىپ جاتىر.
دەگەنمەن، ۇستازدىڭ نازارى بالا وقىتۋ ىسىندە بولۋعا ءتيىس.
اۆتور
مارلان جيەمباي