مەكتەپكە دەيىنگى دايىندىق: بالا قانداي داعدىلاردى مەڭگەرەدى
قازاقستاندا مەكتەپالدى دايارلىق توپتارى مەن سىنىپتارىنا قاتىستى قوعامدا قىزىعۋشىلىق جىلدان جىلعا ارتىپ كەلەدى. الايدا بۇل دايارلىق دەڭگەيى ەلىمىزدەگى بارلىق مەكتەپ پەن بالاباقشالاردا بىردەي ۇيىمداستىرىلماعان.
مەكتەپالدى دايارلىق سىنىپتارى مەن توپتارىنىڭ قالاي جۇمىس ىستەيتىنى جايلى مەكتەپكە دەيىنگى ءبىلىم بەرۋ دەپارتامەنتىنىڭ ديرەكتورى مانارا اداموۆا «Jibek joly» تەلەارناسىندا مالىمدەدى.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، مەكتەپالدى دايارلىق تەك مەكتەپ جانىنداعى سىنىپتاردا عانا ەمەس، بالاباقشا جانىنداعى توپتاردا دا ۇيىمداستىرىلادى.
- قازىرگى ۋاقىتتا ەلىمىزدە 12 مىڭعا جۋىق بالاباقشا بار، ولاردىڭ كوپشىلىگىندە مەكتەپ الدى دايارلىق توپتارى جۇمىس ىستەيدى. سونىمەن قاتار اتا-انالار تاراپىنان سۇرانىس بولعان جاعدايدا مەكتەپ جانىنان دا ارنايى سىنىپتار اشىلادى، - دەدى ول.
سونداي-اق مانارا اداموۆا مەكتەپ الدى دايارلىق توبى مەن سىنىبىنىڭ اراسىنداعى ايىرماشىلىقتارعا دا توقتالىپ ءوتتى.
- بالاباقشاداعى دايارلىق توبىنا بالا تاڭەرتەڭنەن كەشكە دەيىن قاتىسا الادى. ال مەكتەپتەگى سىنىپ نۇسقاسى - مەكتەپ فورماتىندا، ياعني شامامەن 4 ساعات كولەمىندە ءبىلىم بەرەدى. بۇل مەكتەپكە بەيىمدەلۋ كەزەڭى، - دەدى ول.
بۇدان بولەك، مەكتەپ الدى دايارلىق سىنىپتارىنىڭ اشىلۋى بىرنەشە فاكتورعا بايلانىستى ەكەنى دە ايتىلدى. اتا-انالار تاراپىنان سۇرانىس ءتۇسىپ، سىنىپقا قاجەتتى بالا سانى جينالعان جاعدايدا سىنىپ اشىلادى. الايدا ءىرى قالالار مەن مەگاپوليستەردە باستاۋىشقا سىنىپتار جەتىسپەۋشىلىگىنە بايلانىستى مەكتەپتەردە مەكتەپ الدى دايارلىق سىنىپتارىن اشۋ مۇمكىن بولماي قالۋى ىقتيمال.
— باسقا جاعدايدا، زاڭدى تۇردە ەشقانداي كەدەرگى جوق. ەگەر اتا- انادان ءوتىنىش تۇسسە، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگان مەن مەكتەپ اكىمشىلىگى تاراپىنان مەكتەپالدى دايارلىق سىنىبىن اشۋ مىندەتتى، — دەدى دەپارتامەنت ديرەكتورى.
مەكتەپ الدى دايارلىقتىڭ مازمۇنىنا دا ەرەكشە ءمان بەرىلدى. ماماننىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى دايارلىق جۇيەسى بۇرىنعىعا قاراعاندا اناعۇرلىم مازمۇندى ءارى ناقتى باعىتتارعا نەگىزدەلگەن.
- قازىر مەكتەپكە قابىلداۋ جاسى 6 جاس بولىپ بەلگىلەنگەندىكتەن، دايارلىق توپتارىندا 5 جاستاعى بالالار وقيدى. مۇندا بالانىڭ بايلانىستىرىپ سويلەۋ داعدىسى، سوزدىك قورى، كوممۋنيكاتيۆتىك قابىلەتى، الەۋمەتتەنۋى دامىتىلادى. سونىمەن قاتار دىبىستاردى تانۋ، ارىپتەردى ۆيزۋالدى تۇردە اجىراتۋ، 20-عا دەيىن ساناۋ، گەومەتريالىق فيگۋرالاردى تانىپ- ءبىلۋ سياقتى نەگىزگى داعدىلار قالىپتاسادى. ەڭ ماڭىزدىسى بالانىڭ قولىن جازۋعا دايىنداۋ، - دەدى مانارا اداموۆا.
ماماننىڭ ايتۋىنشا، مەكتەپالدى دايارلىقتىڭ باستى ماقساتى بالانىڭ مەكتەپكە بەيىمدەلۋى مەن وقۋ داعدىلارىن قالىپتاستىرۋ. بۇل كەزەڭدە بالا جازۋعا، وقۋعا العاشقى قادام جاساپ قانا قويماي، ۇجىمدا جۇمىس ىستەۋدى، تارتىپكە باعىنۋدى، ادامگەرشىلىك قاسيەتتەردى بويىنا سىڭىرەدى.
