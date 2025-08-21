مەكتەپ اسحانالارىنا ەنگىزىلگەن تالاپ: جاڭا ءمازىر قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە مەكتەپ اسحانالارىنا ارنالعان جاڭا اس ءمازىرى بەكىتىلگەلى جاتىر. بۇل تۋرالى «Jibek joly» تەلەارناسىندا د س م سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ كوميتەتىنىڭ باسقارما باسشىسى گۇلشارات قوجاتوۆا ايتتى.
- دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن دامىتۋ ءۇشىن ماڭىزدى ماقسات قويىلعان. ونىڭ ءبىرى - 4-10 جاس ارالىعىنداعى بالالار اراسىندا سەمىزدىك دەڭگەيىن تومەندەتۋ. ول ءۇشىن مەكتەپتەگى بالالاردىڭ دۇرىس تاماقتانۋى اسا ماڭىزدى. سوندىقتان دا جاڭا ستاندارت ەنگىزىلىپ جاتىر. ونى ازىرلەۋگە حالىقارالىق ساراپشىلار تارتىلدى. وندا اس مازىرىندە قانتتىڭ مولشەرى 3,6 ەسەگە، تۇز مولشەرىن 5 ەسەگە تومەندەتۋ قاراستىرىلعان، - دەدى باسقارما باسشىسى.
سونداي-اق سپيكەر جاڭا ءمازىر ءالى ناقتى بەكىتىلمەگەنىن اتاپ ءوتتى.
- قازىرگى ۋاقىتتا اس ءمازىرىنىڭ بىرنەشە ۇلگىلىك نۇسقاسى دايىندالدى. ولار ۇسىنىم رەتىندە بەرىلىپ وتىر. ناقتى ءمازىردى ءار ءوڭىردىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ باسقارمالارى بەكىتەتىن بولادى. ۇسىنىلعان نۇسقالاردى سول كۇيى بەكىتۋگە نەمەسە اتا-انالاردىڭ، بالالاردىڭ ۇسىنىستارى بويىنشا سول وڭىردەگى تاماق ونىمدەرىنىڭ اسسورتيمەنتىنە قاراي تولىقتىرۋلار ەنگىزۋگە بولادى. باستىسى الماستىرىلاتىن تاماق ونىمدەرىنىڭ قۇنارلىلىعى تالاپقا ساي بولۋ كەرەك. قازىرگى تاڭدا وسىنى بەكىتۋ بويىنشا جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز، - دەدى گۇلشارات قوجاتوۆا.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ۇكىمەت وتىرىسىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا بۇدان بىلاي مەكتەپ اسحانالارىندا قانتى مەن تۇزى كوپ تاعامدار بولمايتىنان ايتقان ەدى.