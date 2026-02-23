مەكسيكاداعى تارتىپسىزدىك: ق ر س ءى م قازاقستاندىقتارعا ۇندەۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى جاپپاي تارتىپسىزدىكتەر ورىن العان مەكسيكاداعى جاعدايعا بايلانىستى سول ەلگە بارعان قازاقستاندىقتارعا ۇندەۋ جاسادى.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنە قاراعاندا، قازىرگى ۋاقىتتا مەكسيكادا 35 قازاقستان ازاماتى كونسۋلدىق ەسەپتە تۇر.
- قازاقستاننىڭ مەكسيكاداعى ەلشىلىگى ەلدەگى احۋالعا مۇقيات قاراپ وتىر جانە وتانداستارمەن تۇراقتى بايلانىستا. قازاقستان ازاماتتارىنا سابىر ساقتاپ، قىراعىلىق تانىتۋعا جانە قاۋىپتى جەرلەرگە بارماۋعا كەڭەس بەرەمىز، - دەلىنگەن ق ر س ءى م اقپاراتىندا.
ەسكە سالايىق، جەكسەنبى كۇنى مەكسيكانىڭ باتىسىنداعى كەيبىر اۋدانداردا اسكەري وپەراتسيا كەزىندە قاقتىعىستار بولدى. مەكسيكا اسكەرى حاليسكو جاڭا ۇرپاق كارتەلىنىڭ جەتەكشىسى، ەل-مەنچو دەگەن اتپەن بەلگىلى نەمەسيو وسەگۋەرا سەرۆانتەستى ءولتىردى.
اۆتور
رۋسلان عابباسوۆ