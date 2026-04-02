مەكسيكا ارقىلى امەريكاعا بارىپ قونىستانعان قازاق وتباسىنىڭ قيلى تاعدىرى تۋرالى جازدىم - مۇرات الماسبەك
استانا. قازاقپارات - الماتىدا «قازىرگى زامانعى قازاق رومانى» بايقاۋىنىڭ جەڭىمپازدارى ماراپاتتالدى. شىعارماسى ادەبيەت سىنشىلارىنىڭ جوعارى باعاسىن العان جازۋشى مۇرات الماسبەك كىتابىن امەريكادا باستاپ، قازاقستاندا اياقتاعانىن ايتتى.
ادەبي بايقاۋ بىلتىر باستالعان. ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، بايقاۋعا 3 مىڭنان اسا ءوتىنىش ءتۇسىپتى. تالاپ بويىنشا شىعارمادا بۇگىنگى ۋاقىتتىڭ تىنىسى، جاڭا زامان ادامىنىڭ بەينەسى، تەحنولوگيالىق وزگەرىستەر كورىنىس تابۋى قاجەت. ساراپشىلار وسى ولشەمدەردىڭ ءبارىن ەسكەرىپ، 8 روماندى ىرىكتەگەن. جازۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، قازاق ادەبيەتىنە قازىر وسىنداي سەرپىن كەرەك.
«العاشقى كولەمدى تۋىندىم «ەكى جاعالاۋ» دەگەن رومانىم جارىق كوردى. بۇرىن سيرەك تە بولسا اڭگىمەلەرىمدى جاريالاپ ءجۇردىم. كەيىن سسەناري جازۋعا كىرىستىم. امەريكاعا بارعان سوڭ قالام ۇستاماي كەتكەن ەدىم، بىلتىرعى جىلى «قازىرگى زامانعى قازاق رومانى» اتتى كونكۋرس جاريالانىپ، سول مەنى قايتادان پروزاعا مويىن بۇرعىزدى، وعان ارينە راقمەتتەن باسقا ايتارىم جوق. بۇل مەنىڭ رومان جازۋعا دەگەن العاشقى بارلاۋىم سەكىلدى. وي ەڭبەگىنىڭ جەڭىل بولماسى بۇرىننان دا بەلگىلى. ءبىراق، روماننىڭ بەينەتى ءتىپتى اۋىر ەكەن. ايتسە دە، ىشىمدەگى كوپ دۇنيەنى ايتىپ الدىم. امەريكادا جۇرگەندە جانىما مازا بەرمەيتىن ءبىراز جايت وسى كىتاپتىڭ ىشىندە. وندا قامتىلاتىن تاقىرىپتى قىسقاشا ايتاتىن بولسام امەريكاعا كوشكەن قازاق وتباسىنىڭ وقيعاسى. بۇل كىسىلەر قازاقستاننان مەكسيكا شەكاراسىن كەسىپ ءوتىپ، امەريكاعا بارىپ قونىستانادى. زاڭسىز شەكارا كەسۋدە نەشە ءتۇرلى قيىندىقتى باستان كەشىرەدى. ول كىسى بار. امەريكادا تۇرىپ جاتىر. سول وقيعا نەگىزىندە جازىلعان شىعارما»،- دەيدى جازۋشى مۇرات الماسبەك.
ايتا كەتەيىك، باس بايگەنى جازۋشى، جۋرناليست جۇسىپبەك قورعاسبەك جەڭىپ الدى. ونىڭ «كەلندەگى كوكجال» رومانى 220 شىعارمانىڭ اراسىنان توپ جارىپ، ۇزدىك اتاندى. اۆتورعا 15 ميلليون تەڭگە سىياقى تابىستالدى. ودان بولەك، ادەبيەت سىنشىلارىنىڭ جوعارى باعاسىن العان 7 روماننىڭ اۆتورىنا 3 ميلليون تەڭگەدەن قالاماقى بەرىلدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، مۇرات الماسبەك ۇلى- قىتايدىڭ التاي ايماعىنىڭ بۋىرشىن اۋدانىندا دۇنيەگە كەلگەن. 2001 -جىلى قازاقستانعا وتباسىمەن كوشىپ كەلگەن. كەيىن استانادا ل. ن. گۋميلەۆ اتىنداعى ەۋرازيا ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىن «قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى» ماماندىعى بويىنشا ءتامامداعان. 2007 -جىلدان بەرى ءتۇرلى رەسپۋبليكالىق باسىلىمداردا جۋرناليستيكا سالاسىندا ەڭبەك ەتتى. سوڭعى 6 جىلدا وتباسىمەن بىرگە امەريكادا تۇرىپ، ەلگە جاقىندا ورالدى.
ونىڭ شىعارمالارى پروزالىق جيناقتاردا، ادەبي جۋرنالدار مەن سايتتاردا جارىق كورگەن. حالىقارالىق جاستار «بايقوڭىر-2011» فانتاستيكالىق اڭگىمەلەر بايقاۋى قوعامدىق پرەمياسىنىڭ لاۋرەاتى. ول بەلگىلى ديپلومات، قوعام قايراتكەرى، ەلىمىزدىڭ سىرتقى يستەر مينيسترلىگىندە ۇزاق جىلدار قىزمەت ەتكەن، ارابيست-عالىم سايلاۋ باتىرشا ۇلىنىڭ ءومىرى مەن ديپلوماتياسى قىزمەتى تۋرالى «تاۋەلسىزدىك جولىنداعى ديپلوماتيا» اتتى كىتاپتىڭ اۆتورى.