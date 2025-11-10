مەككەدەگى ساعات مۇناراسى مۇراجايىندا قازاق تىلىندەگى اۋديوگيد پايدا بولادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن مۇراجايعا كىرۋگە ارنايى جەڭىلدىكتەر دە قاراستىرىلىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستانننىڭ جيددا قالاسىنداعى باس كونسۋلى رۋسلان قوسپانوۆ مەككە قالاسىنداعى «ساعات مۇناراسى مۇراجايىنىڭ» باسشىلىعىمەن كەزدەستى.
كەزدەسۋ بارىسىندا قازاقستاندىق ديپلومات پەن مۇراجايدىڭ باس ديرەكتورى نايف ءال-ماليكي تۋريزم، عىلىم جانە مادەنيەت سالالارىندا بىرلەسكەن جوبالار مەن باستامالاردى ىسكە اسىرۋدىڭ ىقتيمال باعىتتارى مەن تەتىكتەرىن تالقىلادى.
- العاشقى قادام رەتىندە تاراپتار قازاقستان ازاماتتارى ءۇشىن مۇراجايعا كىرۋگە ارنايى جەڭىلدىكتەر قاراستىرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزدى. سونىمەن قاتار، قازاقستاننان كەلەتىن رەسمي دەلەگاتسيالار ءۇشىن ەرەكشە شارتتار ەنگىزىلمەك جانە مۇراجايدىڭ پورتاتيۆتى اۋديوگيد جۇيەسىنە قازاق ءتىلىن قوسۋ بويىنشا جۇمىس باستالاتىن بولادى. كەزدەسۋ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار تۇراقتى بايلانىس ورناتىپ، قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى رەسمي تۇردە بەكىتۋ ماقساتىندا ءتيىستى قۇجاتتاردى دايىنداۋعا كەلىستى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مەككەدەگى ساعات عيماراتى مۇراجايى (The Clock Tower Museum in Makkah) - قاسيەتتى ءال-حارام مەشىتىنە قاراما-قارسى تۇرعان ابراج ءال-بايت مۇنارالارى كەشەنىنىڭ جوعارعى قاباتتارىندا ورنالاسقان. مۇراجاي كورول ابدەلازيز اتىنداعى عىلىمي جانە استرونوميالىق زەرتتەۋلەر ينستيتۋتىنىڭ قامقورلىعىمەن قۇرىلعان جانە ۋاقىت، استرونوميا مەن يسلام كۇنتىزبەسى تاقىرىپتارىنا ارنالعان.
ساعات مۇناراسى بىرنەشە ەرەكشە سيپاتتارىنا بايلانىستى گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنگەن:
جەر شارىنداعى ەڭ بيىك مۇنارالاردىڭ ءبىرى - شامامەن 601 مەتر بيىكتىكتەگى بۇل عيمارات الەمدەگى ءۇشىنشى ەڭ بيىك قۇرىلىس بولىپ سانالادى (دۋبايداعى بۋردج- حاليفا مەن جاپونياداعى Tokyo Skytree مۇناراسىنان كەيىن، شپيل بيىكتىگى بويىنشا).
الەمدەگى ەڭ بيىك اي تاڭباسى - مۇنارانىڭ شىڭىندا ورناتىلعان التىن ايدىڭ بيىكتىگى شامامەن 23 مەتر، سالماعى 35 توننادان اسادى جانە ول 30 شاقىرىم قاشىقتىقتان كورىنەتىن لازەرلى پروجەكتورلارمەن جارىقتاندىرىلادى.
اۆتور
اينۇر تۋماكبايەۆا