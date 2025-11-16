مەككە مۇراجايىندا قازاق تىلىندەگى اۋديوگيد ەنگىزىلەدى - شەتەلدەگى قازاق باسپا ءسوزى
ورتالىق بانك مەملەكەتتىك ءتىل مەن اشىقتىق تالاپتارىن بۇزعان 18 بانككە ايىپپۇل سالدى - ءوز ا
وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ورتالىق بانكى كوممەرتسيالىق بانكتەردىڭ رەسمي ۆەب-سايتتارىندا اقپاراتتى اشۋ جاعدايىن تەكسەرۋ ناتيجەسىندە 18 بانككە جالپى كولەمى 1 ميلليارد 836 ميلليون سۋم ايىپپۇل سالدى، دەپ حابارلايدى «ءوز ا» اقپارات اگەنتتىگى.
كەلتىرىلگەن دەرەكتەرگە سۇيەنسەك، بيىلعى قىركۇيەك-قازان ايلارىندا ورتالىق بانك كوممەرتسيالىق بانكتەردىڭ ۆەب-سايتتارىنا مونيتورينگ جۇرگىزگەن. تەكسەرۋ بارىسىندا ءبىرقاتار كەمشىلىك پەن زاڭ بۇزۋ انىقتالعان.
اتاپ ايتقاندا، كەيبىر بانكتەر «وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك ءتىلى تۋرالى» زاڭ تالاپتارىن ورىنداماعان، ياعني ءوز سايتتارىندا اقپاراتتى مەملەكەتتىك تىلدە جاريالاماعان. سونىمەن قاتار، كەيبىر بانكتەر نەسيە قامتاماسىز ەتۋگە قابىلدانعان كەپىل مۇلىكتەرىن قارىز قالدىعىنا سايكەس كەزەڭ-كەزەڭىمەن كەپىلدەن شىعارۋ ءتارتىبىن دە جاريا ەتپەگەن.
بۇل تالاپتاردى بۇزعان بانكتەر قاتارىندا 19 بانك بار ەكەن.
حابارلامادا ايتىلۋىنشا، ورتالىق بانك ءاربىر ەرەجە بۇزعان بانككە 102 ميلليون سۋمنان ايىپپۇل سالدى. سونىمەن قاتار، بارلىق بانككە انىقتالعان كەمشىلىكتەردى جويۋ جانە ۆەب-سايتتارداعى اقپاراتتى زاڭناما تالاپتارىنا تولىق سايكەستەندىرۋ تۋرالى نۇسقاۋلار جىبەرىلدى.
سونداي- اق وسى اپتادا «ءوز ا» - دا «تۇركىستان دەلەگاتسياسى حورەزمگە كەلدى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جاريالاندى.
وزبەكستاندىق ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، حورەزم وبلىسىنىڭ اكىمى جۋرابەك راحيموۆ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇركىستان وبلىسى اكىمى نۇرالحان كوشەروۆپەن كەزدەسكەن.
كەزدەسۋ بارىسىندا تۋريزم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋ، بىرلەسكەن تۋريستىك باعىتتاردى ازىرلەۋ، ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ، سونداي-اق مادەني جانە گاسترونوميالىق تۋريزمدى دامىتۋ ماسەلەلەرى تالقىلانعان.
ايتا كەتەيىك، تاراپتار كوپجىلدىق تاتۋ كورشىلىك پەن باۋىرلاستىق قاتىناستاردى ودان ءارى بەكەمدەي تۇسۋگە باعىتتالعان كەلەشەك جوسپارلاردى كەلىسىپ الدى.
ساپار اياسىندا ەكى ءوڭىردىڭ كاسىپكەرلەرى مەن بيزنەس وكىلدەرى اراسىندا وتكەن كەزدەسۋلەر دە وزارا ءتيىمدى سەرىكتەستىككە جول اشتى.
سونىمەن قاتار، تاريحى مەن بۇگىنى ۇندەسكەن تۇركىستان مەن حورەزم وبلىستارىنىڭ تۋريستىك الەۋەتى، كونە داۋىرلەرگە جەتەلەيتىن مادەنيەتى، قالا قۇرىلىسى مەن ساۋلەت ونەرى، سونداي-اق تۋريستەردى قابىلداۋ مۇمكىندىگى سالانىڭ ماماندارى تاراپىنان كەڭىنەن تانىستىرىلدى.
قىتايدىڭ ۇلتتىق سپارتاكياداسىندا ءۇش ەتنيكالىق قازاق جۇلدەلى ورىنعا يە بولدى - CNR
قىتايدىڭ شىنجىن قالاسىندا ءوتىپ جاتقان XV بۇكىل قىتايلىق سپارتاكيادادا قىتايلىق بايقونىس دانابەك ۇلى، اقجول تۇرسىن ۇلى جانە سالتانات ەرەنبەك ۇلى سىندى ءۇش شىنجياڭدىق سپورتشى جۇلدەلى ورىنعا يە بولدى دەپ حابارلايدى قىتايدىڭ ورتالىق حالىق راديوسى.
اتالعان ب ا ق- تىڭ دەرەگىنشە، سپارتاكيادادا بوكستان ەرلەر اراسىنداعى 92 كەلىدەن جوعارى سالماق دارەجەسىنىڭ فينالىندا گۋاڭدۋڭ پروۆينتسياسىنىڭ اتىنان دوداعا تۇسكەن قازاق سپورتشىسى بايقونىس دانابەك ۇلى چەمپيون اتاندى.
ايتا كەتەيىك، بايقونىس اقتىق سىندا قىتاي قوعامدىق قاۋىپسىزدىك سالاسى بويىنشا سپورت قاۋىمداستىعىنىڭ وكىلى ما جينياندى ايقىن باسىمدىقپەن جەڭدى.
سونداي-اق 11- قاراشا كۇنى تۇستەن كەيىن XV بۇكىل قىتايلىق سپارتاكيادادا ەركىن كۇرەس ءتۇرى بويىنشا 74 كەلى سالماق دارەجەسىندەگى جارىسىندا اقجول تۇرسىن ۇلى كۇمىس مەدال الدى.
ال، 12- قاراشا كۇنى تۇستەن كەيىن اتالعان ۇلتتىق سپارتاكيادادا ەرلەر كلاسسيكالىق كۇرەسىنىڭ 60 كەلى سالماق دارەجەسى بويىنشا سالتانات ەرەنبەك ۇلى قولا مەدال ەنشىلەگەن.
مەككە مۇراجايىندا قازاق تىلىندەگى اۋديوگيد ەنگىزىلەدى - «Eurasia Today»
مەككەدەگى ساعات مۇناراسى مۇراجايىندا قازاق تىلىندەگى اۋديوگيد ەنگىزىلەدى.
«Eurasia Today» اقپارات اگەنتتىنىڭ حابارلاۋى بويىنشا، بۇل تۋرالى قازاقستاننىڭ جيددا قالاسىنداعى باس كونسۋلى رۋسلان قوسپانوۆ پەن مەككەدەگى ساعات مۇناراسى مۇراجايىنىڭ ديرەكتورى نايف ءال-ماليكيمەن كەزدەسۋىندە تالقىلاندى.
تاراپتار كەزدەسۋدە تۋريزم، عىلىم جانە مادەنيەت سالالارىندا ىنتىماقتاستىقتى تالقىلاپ، بىرنەشە كەلىسىمگە كەلدى.
اتالعان باسىلىمنىڭ دەرەگىنشە، العاشقى كەزەڭدە قازاقستاندىقتارعا مۇراجايعا كىرۋدە جەڭىلدىكتەر ۇسىنىلىپ، رەسمي دەلەگاتسيالار ءۇشىن ارنايى شارتتار ەنگىزىلەدى.
سونداي-اق مۇراجايدىڭ اۋديوگيد جۇيەسىنە ەندى قازاق ءتىلى قوسىلادى.
كەزدەسۋ قورىتىندىسىنشا تاراپتار تۇراقتى بايلانىس ورناتىپ، قول جەتكىزىلگەن ۋاعدالاستىقتاردى رەسمي تۇردە بەكىتۋ ماقساتىندا ءتيىستى قۇجاتتاردى دايىنداۋعا كەلىسكەن.
ايتا كەتەيىك، مەككەدەگى ساعات مۇناراسى مۇراجايى ءال-حارام مەشىتىنە قارسى ورنالاسقان. ساعات گيننەستىڭ رەكوردتار كىتابىنا ەنگەن.
WeChat ارقىلى قىتاي-قازاقستان كەدەندىك ەلەكتروندى كەزەك رەسمي تۇردە ىسكە قوسىلدى - «حالىق گازەتى»
10- قاراشادا ساعات 00:00- دە قىتايدىڭ Wechat ۇيالى بايلانىس قوسىمشاسى جاڭا شاعىن باعدارلامانى رەسمي تۇردە ىسكە قوستى. شاعىن باعدارلاما ارقىلى قىتايلىق جۇرگىزۋشىلەر ەلدەن شىعار الدىندا قازاقستان شەكارا ينسپەكسياسى ارناسىندا كەدەندىك تەكسەرۋگە جازىلا الادى، دەپ جازادى قىتايلىق «حالىق گازەتى» باسىلىمى.
حابارلامالارعا سايكەس، بۇل جۇيە قىتايلىق جۇرگىزۋشىلەرگە كەزەككە تۇرۋعا جانە قازاقستاندىق شەكارا ينسپەكسياسى ارناسىندا تىركەلۋگە جەكە كۆوتا بولەدى. قىتاي- ورىس ەكى ءتىلدى ينتەرفەيس جۇمىستى جەڭىلدەتەدى. قازاقستاندىق ەلەكتروندى كەزەك جۇيەسىن پايدالانۋ كەزىندە قىتايلىق جۇرگىزۋشىلەردىڭ تىلدىك كەدەرگىسىن جويىپ، باسقا دا قولايسىزدىقتاردى بولدىرمايدى. سول سياقتى اگەنتتىككە قىزمەت كورسەتۋدىڭ جوعارى شىعىندارى ماسەلەسىن شەشۋگە كومەكتەسەدى.
قىتايلىق ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، بۇل شاعىن باعدارلامانىڭ ىسكە قوسىلۋى قىتاي- قازاقستان حالىقارالىق اۆتوموبيل كولىگى ىنتىماقتاستىعىن تەرەڭدەتۋدىڭ ماڭىزدى شاراسى.
كەلەسى قادامدا ەكى تاراپ شاعىن باعدارلامانىڭ فۋنكتسيالارىن وڭتايلاندىرۋدى، جۇرگىزۋشىلەردىڭ كەرى باعاسى نەگىزىندە جەتىلدىرۋدى، سونداي-اق قىتاي مەن قازاقستان اراسىنداعى ءوزارا بايلانىستى ىلگەرىلەتۋ ءۇشىن قىتاي-قازاقستان ەلەكتروندىق ليتسەنزيا جۇيەسىن قوندىرۋدى جەدەلدەتەدى.
سونىمەن قاتار وسى اپتادا «حالىق گازەتى» باسىلىمىندا «بەيجىڭدەگى قازاقستان مادەنيەت ورتالىعى» دەگەن اقپارات جارىق كوردى.
جاقىندا بەيجىڭدە قازاقستاننىڭ شەتەلدەگى تۇڭعىش مادەنيەت ورتالىعى اشىلعان بولاتىن.
بۇل جوبانى جۇزەگە اسىرۋ ەكى ەل اراسىنداعى مادەني الماسۋدىڭ جاڭا كەزەڭىن بىلدىرەدى. بۇل سونداي-اق قازاقستاندىق مادەنيەتتى حالىقارالىق ارەنادا ناسيحاتتاۋعا ماڭىزدى ۇلەس قوسادى. سونىمەن بىرگە قازاقستان مەن قىتاي اراسىنداعى مادەني بايلانىستار مەن ستراتەگيالىق سەرىكتەستىكتى ودان ءارى تەرەڭدەتەدى.
قىتايلىق ب ا ق- تىڭ مالىمەتىنشە، مادەنيەت ورتالىعى بەيجىڭنىڭ نەگىزگى ىسكەرلىك اۋدانىندا ورنالاسقان، 620 شارشى مەتر اۋماقتى الىپ جاتىر. ول قازاقستاندىق داستۇرلەردى، ونەردى، ءتىلدى، تاريحتى جانە ەتنيكالىق تاعامداردى كورسەتۋگە، سونداي-اق ءتۇرلى ءىس- شارالاردى وتكىزۋگە ارنالعان الاڭ رەتىندە قىزمەت ەتەدى.
يران قىزدارى ءبىر جىلدا 868 الەمدىك مەدال جەڭىپ الدى - ParsToday
يراننىڭ سپورت جانە جاستار ءمينيسترى وتكەن جىلى ايەلدەر سەكسياسىندا 307 دەن استام حالىقارالىق دارىستار وتكىزىلگەنىن جانە يراندىق ايەل سپورتشىلار بەدەلدى الەمدىك جارىستاردا 868 مەدال جەڭىپ العان، ونىڭ 140 ى التىن مەدال، دەپ حابارلادى ParsToday اقپارات اگەنتتىگى.
يراندىق ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، يران يسلام كەڭەسى ءماجىلىسىنىڭ اشىق وتىرىسىندا سپورت جانە جاستار ءمينيسترى احماد دونيومالي مينيسترلىكتىڭ جۇمىسى تۋرالى ەسەپ بەردى. ايەلدەر سپورتىنىڭ تاماشا جەتىستىكتەرىنە توقتالا وتىرىپ، ول بۇل جەتىستىكتەردى يراندىق ايەلدەردىڭ قۇلشىنىسى مەن تاباندىلىعىنىڭ بەلگىسى دەپ ساناپ، ەلدىڭ ايەلدەر قاۋىمداستىعىن قۇتتىقتادى.
دونيومالي سونىمەن قاتار ساداك جۇيەسىندە 11500 سپورت نىسانىنىڭ تىركەلگەنىن جاريالاپ، كونستيتۋتسيانىڭ 44- بابىنىڭ ساياساتىن جۇزەگە اسىرۋعا سايكەس «پەرسەپوليس» جانە «ەستەگلال» كلۋبتارىنىڭ اكتسيالارىنىڭ ۇلكەن بولىگى باسقاعا بەرىلگەنىن جانە سپورتتىق اكتيۆتەردى قالىپتاستىرۋ ءۇشىن قاجەتتى شارالار قابىلدانىپ جاتقانىن قوستى.
تۇركيادا 5000 -جىلدىق ارپا داندەرى تابىلدى - TRT
تۇركيادا 5000 جىلدىق ارپا داندەرى تابىلدى. بۇل جاڭالىق ايماق اۋىل شارۋاشىلىعى مەن قونىستانۋى تۋرالى ماڭىزدى مالىمەتتەر بەرەدى. پەش، قىش ىدىستار مەن ءدان ۇگىتەتىن تاستاردان تۇراتىن، جاقسى ساقتالعان ءاسۇي ورنى ˗ ۇلكەن عىلىمي ماڭىزى بار جاڭالىق بولىپ وتىر. ارحەولوگتار تۇركيانىڭ شىعىسىنداعى ۆان وڭىرىندە ورنالاسقان يرەمير توبەشىگىندە ەرتە قولا داۋىرىنە جاتاتىن شامامەن 5000 جىل بۇرىنعى كومىرگە اينالعان ارپا داندەرىن تاپتى.
بۇل تۋرالى وسى اپتادا تۇركيا راديو تەلەۆيزيا پورتالى حابارلادى.
اتالعان ب ا ق-تىڭ كەلتىرگەن مالىمەتتەرىنە سۇيەنسەك، ءيۇزۇنجۇ يىل ۋنيۆەرسيتەتى ادەبيەت فاكۋلتەتى ارحەولوگيا كافەدراسىنىڭ وقىتۋشىسى جانە قازبا جۇمىستارىنا جەتەكشىلىك ەتكەن پروفەسسور حانيفي بيبەردىڭ ايتۋىنشا، تابىلعان زاتتار ايماقتا ەگىنشىلىك مادەنيەتىنىڭ دامىعانىن كورسەتەدى.
قازبا كەزىندە پەشى بار اس ءۇي، قىش ىدىستار، استىڭعى جانە ۇستىڭگى ۇگىتكىش تاستار، ۇساق مال سۇيەكتەرى جانە سىنعان ۇلكەن قۇمىرانىڭ ىشىنەن جانە اينالاسىنان ارپا داندەرى تابىلعان.
تۇركيالىق باسلىمنىڭ مالىمەتىنشە، زەرتتەۋشىلەر ءار ءتۇرلى داۋىرگە جاتاتىن سەگىز مادەني قابات انىقتاعان بۇل توبەشىكتە ايماقتاعى ەڭ كونە قونىس ورنى تابىلعان. پروفەسسور حانيفي بيبەر نەگىزگى قاباتتاردىڭ ەرتە قولا داۋىرىندە شىعىس انادولى مەن وڭتۇستىك كاۆكازعا تارالعان كۋرا- اراكس (ەرتە ترانسكاۆكاز) مادەنيەتىنە تيەسىلى ەكەنىن ايتقان.
سونداي-اق «TRT» باسىلىمىندا «15-جەلتوقسان «تۇركى تىلدەرى وتباسىنىڭ حالىقارالىق كۇنى» دەپ جاريالاندى» دەگەن تاقىرىپتاعى اقپارات جارىق كوردى.
يۋنەسكو 15- جەلتوقساندى تۇركى تىلدەرى وتباسىنىڭ حالىقارالىق كۇنى رەتىندە بەلگىلەدى. بۇل كۇن تۇركى تىلدەس مەملەكەتتەردىڭ ورتاق ءتىلى، مادەنيەتى مەن قۇجاتتىق مۇراسىن ناسيحاتتاۋعا ارنالعان.
وزبەكستاننىڭ تاريحي سامارقاند قالاسىندا 30- قازاندا باستالعان يۋنەسكو- نىڭ 43- باس كونفەرەنسياسىندا تۇركيا پرەزيدەنتى رەجەپ تايىپ ەردوعاننىڭ ۇسىنىسى بويىنشا 15- جەلتوقساندى تۇركى تىلدەرى وتباسىنىڭ حالىقارالىق كۇنى رەتىندە بەلگىلەۋ تۋرالى قارار جوباسى تالقىلانىپ، ماقۇلداندى. بۇل كونفەرەنسياعا 194 ەلدەن 5000-نان استام قاتىسۋشى جينالدى جانە ول 13- قاراشاعا دەيىن جالعاسادى.
تۇركيالىق ب ا ق-تىڭ دەرەگىنشە، يۋنەسكو تۇركيا رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتى ەردوعاننىڭ ۇسىنىسىن قابىلداعان.
ايتا كەتۋ كەرەك، تۇركى تىلدەرىن 200 ميلليوننان استام ادام قولدانادى، بۇل كەڭ گەوگرافيادا ورتاق تاريح پەن قۇندىلىقتار ارقىلى ورىلگەن باي مادەني مۇرانى بىلدىرەدى.
اۆتور
بەيسەن سۇلتان ۇلى