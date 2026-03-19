مەككەگە اپارام دەپ سان سوقتىردى: 13 ەپيزود بويىنشا تەرگەۋ ءجۇرىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - استانادا تۋريستىك كومپانيادا جۇمىس ىستەگەن 27 جاستاعى ەر ادامعا قاتىستى الاياقتىق فاكتىسى بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ باستالدى. بۇل تۋرالى Polisia.kz جازدى.
- ءوزىن تۋريستىك كومپانيا قىزمەتكەرى رەتىندە تانىستىرعان ەر ادام قاجىلىق ساپاردى ۇيىمداستىرۋدى ۋادە ەتىپ، ازاماتتاردان ميلليونداعان تەڭگە جيناپ العان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
الايدا ۋادە ورىندالماي، جابىرلەنۋشىلەر سانى ارتىپ وتىر. الدىن الا مالىمەتتەرگە سايكەس، كۇدىكتى ازاماتتارعا مەككە قالاسىنا قاجىلىق ساپارىن ۇيىمداستىرىپ بەرەمىن دەپ ۋادە بەرگەن. ول جولداما، ۆيزا راسىمدەۋ جانە اۋە بيلەتتەرىن الىپ بەرۋ قىزمەتتەرىن سىلتاۋ ەتىپ، جابىرلەنۋشىلەردەن الدىن الا اقشا العان. الايدا ۋادە ەتىلگەن قىزمەت ورىندالماعان. قازىرگى ۋاقىتتا 13 ەپيزود انىقتالدى.
— كەلتىرىلگەن جالپى ماتەريالدىق شىعىن كولەمى 2,2 ميلليون تەڭگەنى قۇرايدى. تەرگەۋ بارىسىندا جابىرلەنۋشىلەر سانى ارتۋى مۇمكىن. اتالعان دەرەك بويىنشا سوتقا دەيىنگى تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر. كۇدىكتىنىڭ وزگە دە وسىعان ۇقساس قىلمىستارعا قاتىسى بار-جوعى انىقتالىپ جاتىر، - دەپ حابارلادى قۇزىرلى ورگاننان.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قاجىلىققا اپاراتىن كومپانيالار كونكۋرس ارقىلى ىرىكتەلەتىنىن جازعان ەدىك.