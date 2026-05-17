Mercedes نەلىكتەن اسكەري تەحنيكا شىعارۋدى قولعا العالى وتىر
استانا. KAZINFORM - گەرمانيانىڭ Mercedes-Benz اۆتوكونسەرنى قارۋ-جاراق ءوندىرىسى نارىعىنا شىعۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرىپ جاتىر، دەپ حابارلايدى Deutsche Welle.
كومپانيا باسشىسى ولا كاللەنيۋس ەگەر مۇنداي باعىت ەكونوميكالىق تۇرعىدان ءتيىمدى بولسا، كونسەرن ەۋروپانىڭ قورعانىس الەۋەتىن نىعايتۋعا قاتىسۋعا دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
The Wall Street Journal باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا كاللەنيۋس الەمنىڭ بارعان سايىن بولجاپ بولمايتىن سيپات الىپ بارا جاتقانىن، ال ەۋروپا ەلدەرىنە ءوز قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتۋ قاجەت ەكەنىن ايتتى.
- ەۋروپا ءوزىنىڭ قورعانىس الەۋەتىن كۇشەيتۋى كەرەك. ەگەر ءبىز بۇل ۇدەرىستە وڭ ءرول اتقارا الساق، سوعان دايىن بولامىز، - دەدى Mercedes-Benz Group باسشىسى.
سونىمەن قاتار ول اسكەري ءونىم نارىعىنا شىققان كۇننىڭ وزىندە كومپانيا بيزنەسىنىڭ نەگىزگى باعىتى اۆتوموبيل ءوندىرىسى بولىپ قالا بەرەتىنىن ناقتىلادى. قورعانىس سەگمەنتى كونسەرن قۇرىلىمىندا تەك شاعىن ۇلەسكە يە بولۋى مۇمكىن، الايدا بولاشاقتا پەرسپەكتيۆالى نيشاعا اينالۋى ىقتيمال.
بۇعان دەيىن Financial Times Volkswagen يزرايلدىك Rafael Advanced Defense Systems كومپانياسىمەن ىقتيمال ىنتىماقتاستىق ماسەلەسىن تالقىلاپ جاتقانىن حابارلاعان ەدى. باسىلىم مالىمەتىنشە، وسنابريۋكتەگى Volkswagen زاۋىتىن «تەمىر كۇمبەز» زىمىرانعا قارسى قورعانىس جۇيەسىنىڭ كومپونەنتتەرىن شىعارۋعا بەيىمدەۋ نۇسقاسى قاراستىرىلىپ جاتىر.
كونسەرننىڭ وزىندە ازىرگە قارۋ-جاراق ءوندىرىسى كومپانيا جوسپارىنا كىرمەيتىنى ايتىلدى. دەگەنمەن VW 2027 -جىلى اۆتوموبيل شىعارۋدى توقتاتقاننان كەيىن كاسىپورىندى پايدالانۋدىڭ جاڭا سسەناريلەرىن ىزدەۋدى جالعاستىرىپ وتىر.