    21:15, 18 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    مەديتسينالىق ساقتاندىرۋدى جۇمىسسىز قالعاندا ساقتاپ قالۋعا بولا ما

    الماتى. قازاقپارات - 2026-جىلدان باستاپ م ءا م س جۇيەسىنە كەمى 5 جىل بويى تۇراقتى جارنا تولەگەن ازاماتتاردىڭ مارتەبەسى تولەم ۋاقىتشا توقتاعان جاعدايدا 6 اي بويى ساقتالادى.

    МӘМС
    Коллаж: Kazinform/Freepik

    الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورى الماتى قالالىق فيليالىنىڭ مالىمەتىنشە، مۇنداي وزگەرىستەر «مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ تۋرالى» زاڭعا ەنگىزىلدى. كەلەسى جىلدان باستاپ م ءا م س جۇيەسىنە كەمىندە 5 جىل قاتارىنان جارنا تولەگەن ادامدار جۇمىسسىز قالسا دا، جارتى جىل تەگىن مەديتسينالىق قىزمەت الا الادى.

    - بۇل وزگەرىستەر جۇمىسىنان ايىرىلعان نەمەسە ۋاقىتشا قارجىلىق قيىندىقتارعا تاپ بولعان تۇرعىنداردىڭ مەديتسينالىق كومەكتەن قاعىلماۋىن قامتاماسىز ەتەدى. ءبىراق تابىس تۇراقتانعاننان كەيىن تولەنبەگەن ايلار ءۇشىن بەرەشەكتى وتەۋ قاجەت بولماق، - دەدى م س ق الماتى قالالىق فيليالىنىڭ ديرەكتورى ءىلياس مۇحامەدجان.

    قازىر قولدانىستاعى نورماعا سايكەس، تولەمدەر توقتاعان جاعدايدا ساقتاندىرىلعان مارتەبەسى 3 اي ساقتالادى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن م ءا م س بويىنشا جەكە كلينيكالاردا قانداي جاعدايدا قارالۋعا بولاتىنىن جازعانبىز.

    بيلىك جانە ساياسات
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
