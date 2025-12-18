مەديتسينالىق ساقتاندىرۋدى جۇمىسسىز قالعاندا ساقتاپ قالۋعا بولا ما
الماتى. قازاقپارات - 2026-جىلدان باستاپ م ءا م س جۇيەسىنە كەمى 5 جىل بويى تۇراقتى جارنا تولەگەن ازاماتتاردىڭ مارتەبەسى تولەم ۋاقىتشا توقتاعان جاعدايدا 6 اي بويى ساقتالادى.
الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ قورى الماتى قالالىق فيليالىنىڭ مالىمەتىنشە، مۇنداي وزگەرىستەر «مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ تۋرالى» زاڭعا ەنگىزىلدى. كەلەسى جىلدان باستاپ م ءا م س جۇيەسىنە كەمىندە 5 جىل قاتارىنان جارنا تولەگەن ادامدار جۇمىسسىز قالسا دا، جارتى جىل تەگىن مەديتسينالىق قىزمەت الا الادى.
- بۇل وزگەرىستەر جۇمىسىنان ايىرىلعان نەمەسە ۋاقىتشا قارجىلىق قيىندىقتارعا تاپ بولعان تۇرعىنداردىڭ مەديتسينالىق كومەكتەن قاعىلماۋىن قامتاماسىز ەتەدى. ءبىراق تابىس تۇراقتانعاننان كەيىن تولەنبەگەن ايلار ءۇشىن بەرەشەكتى وتەۋ قاجەت بولماق، - دەدى م س ق الماتى قالالىق فيليالىنىڭ ديرەكتورى ءىلياس مۇحامەدجان.
قازىر قولدانىستاعى نورماعا سايكەس، تولەمدەر توقتاعان جاعدايدا ساقتاندىرىلعان مارتەبەسى 3 اي ساقتالادى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن م ءا م س بويىنشا جەكە كلينيكالاردا قانداي جاعدايدا قارالۋعا بولاتىنىن جازعانبىز.