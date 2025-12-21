مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ ەسەبىنەن جۇرگىزىلەتىن ەڭ كۇردەلى ءارى قىمبات توپ-10 وپەراتسيا
استانا. KAZINFORM - دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ ەسەبىنەن جۇرگىزىلەتىن ەڭ كۇردەلى ءارى قىمبات ون وپەراتسيانى اتاپ ءوتتى.
اي سايىن م ءا م س قاراجاتى ەسەبىنەن ساقتاندىرىلعان قازاقستاندىقتارعا جوعارى تەحنولوگيالاردى قولدانا وتىرىپ، بىرنەشە مىڭ قىمبات وپەراتسيا جاسالادى. مۇنداي مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ قۇنى 1 ميلليون تەڭگەدەن 10 ميلليون تەڭگەگە دەيىن جەتەدى.
ءبىز 2025 -جىلدىڭ قىركۇيەك- جەلتوقسان ايلارى ارالىعىندا قازاقستاندىق دارىگەرلەر جۇرگىزگەن ەڭ كۇردەلى ءارى قىمبات 10 وپەراتسيانى جيناقتادىق.
ورال قالاسىندا پاتسيەنتكە كارديوۆەرتەر- دەفيبريللياتور ورناتىلىپ، ءومىرى ساقتالدى
نيكولاي ماكرۋشين ۇزاق جىلدار بويى جۇرەك سوعىسىنىڭ كۇرت وزگەرۋىنەن زارداپ شەككەن: بىردە ءپۋلسى مينۋتىنا 160-قا دەيىن كوتەرىلسە، بىردە 40-قا دەيىن تومەندەگەن. «جۇرەگىم كەۋدەمنەن شىعىپ كەتەتىندەي بولاتىن، اپتاسىنا ءۇش رەت جەدەل جاردەم شاقىراتىنمىن»، - دەپ ەسكە الادى ول.
باتىس قازاقستان وبلىستىق كارديولوگيالىق ورتالىعىندا وعان قارىنشالاردىڭ جۇمىسىن سينحروندايتىن جانە كەنەتتەن بولاتىن ولىمنەن قورعايتىن ءۇش كامەرالى كارديوۆەرتەر- دەفيبريللياتور ورناتىلدى. كارديوحيرۋرگ تالعات سەرىك ۇلىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل قۇرىلعى سوزىلمالى جۇرەك جەتكىلىكسىزدىگى بار پاتسيەنتتەر ءۇشىن اسا ماڭىزدى.
وپەراتسيادان كەيىن اريتميا ۇستامالارى توقتاپ، نيكولاي ءوزىن جاقسى سەزىنە باستادى. بارلىق مەديتسينالىق كومەك ءمامس بويىنشا تەگىن كورسەتىلدى.
تالدىقورعاندا جامباس بۋىنىنىڭ ەسكى ەندوپروتەزى اۋىستىرىلدى
31 جاستاعى پاتسيەنت وبلىستىق اۋرۋحاناعا 18 جىل بۇرىن ورناتىلعان ەندوپروتەزدەن كەيىنگى اسقىنۋلارمەن جۇگىنگەن. حيرۋرگتەر ريەۆيزيالىق ەندوپروتەزدەۋ جاساپ، ەسكى پروتەزدى بۋىننىڭ تۇراقتىلىعى مەن ۇزاق قىزمەتىن قامتاماسىز ەتەتىن زاماناۋي پروتەزگە اۋىستىردى.
ريەۆيزيالىق ەندوپروتەزدەۋ - ەڭ كۇردەلى وپەراتسيالاردىڭ ءبىرى. قازىرگى ۋاقىتتا پاتسيەنت جوسپارلى وڭالتۋدان ءوتىپ، جاعدايى جاقسى. وپەراتسيا مەن وڭالتۋ ءمامس ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلدى.
قاراعاندىدا سىنعان ومىرتقا قالپىنا كەلتىرىلدى
73 جاستاعى ەر ادام ۇيىندە قۇلاپ، بەل ومىرتقاسى كومپرەسسيالىق سىنعان. №1 كوپبەيىندى اۋرۋحانادا وعان تەرى ارقىلى ۆەرتەبروپلاستيكا جاسالىپ، زاقىمدانعان ومىرتقالارعا سۇيەك سەمەنتى ەنگىزىلدى.
ءبولىم مەڭگەرۋشىسى عالىمبەك سايلاۋ ۇلى: «مۇنداي وپەراتسيالار ومىرتقانىڭ تىرەك قىزمەتىن تەز قالپىنا كەلتىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. بىرنەشە كۇننەن كەيىن پاتسيەنت تۇرا الادى»، - دەپ اتاپ ءوتتى. ەمدەۋ ءمامس ەسەبىنەن تولىق تولەندى.
تارازدا بالاعا پلاگيوتسەفاليا بويىنشا العاش رەت وپەراتسيا جاسالدى
ءبىر جاسار باتىرحانعا تۋا بىتكەن باس سۇيەك دەفورماتسياسى دياگنوزى قويىلدى. دارىگەرلەر ارنايى پلاستينالاردى قولدانا وتىرىپ، ءتورت ساعاتتىق رەكونسترۋكتيۆتى وپەراتسيا جۇرگىزدى. نەيروحيرۋرگ ميرداس مۋرادوۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇعان دەيىن مۇنداي وپەراتسيالار تەك الماتى مەن استانادا جاسالاتىن.
وپەراتسيادان كەيىن بالا بەلسەندىرەك بولىپ، العاشقى قادامدارىن جاساپ، العاشقى سوزدەرىن ايتا باستادى. وپەراتسيا م ءا م س شەڭبەرىندە جۇرگىزىلدى. قىمبات جوعارى تەحنولوگيالى كومەكتىڭ ءوڭىر بالالارىنا قولجەتىمدى بولعانى قۋانتادى.
قازاقستاندا العاش رەت اۋداندىق اۋرۋحانادا اريتمولوگيالىق وپەراتسيالار جاسالا باستادى
ەلىمىزدەگى اۋداندىق اۋرۋحانالار اراسىندا العاش رەت قىزىلوردا وبلىسىنىڭ قازالى كوپبەيىندى اۋداندىق ورتالىق اۋرۋحاناسىندا جوعارى تەحنولوگيالى اريتمولوگيالىق وپەراتسيالار ورىندالدى. العاشقى پاتسيەنتتەردىڭ قاتارىندا 67 جاستاعى كەڭەس جالماعامبەتوۆ پەن 65 جاستاعى ۋرزادا ابدىمالىك قىزى بار.
ۇزاق جىلدار بويى جۇرەك ىرعاعىنىڭ بۇزىلۋىنان زارداپ شەككەن پاتسيەنتتەرگە ەلەكتروكارديوستيمۋلياتورلار ءساتتى يمپلانتاتتالىپ، جۇرەك ىرعاعى قالىپقا كەلدى. انگيوگرافيالىق جابدىقتى قولدانا وتىرىپ، ماماندار جەتى وپەراتسيا جاسادى، ونىڭ ىشىندە كارديوستيمۋلياتوردى يمپلانتاتتاۋ، راديوجيىلىكتى ابلياتسيا جانە وكپە ۆەنالارىنىڭ كريوابلياتسياسى بار.
- راديوجيىلىكتى ابلياتسيانىڭ قۇنى 7 ميلليون تەڭگەگە دەيىن جەتەدى، الايدا ساقتاندىرىلعان پاتسيەنتتەر ءۇشىن ول تولىقتاي تەگىن، - دەدى اريتمولوگ قانات الدابەرگەن ۇلى.
دارىگەرلەردىڭ ايتۋىنشا، مۇنداي ارالاسۋلار ينسۋلت پەن ينفاركت ءقاۋپىن ەداۋىر تومەندەتەدى جانە ەندى اۋدان دەڭگەيىندە تۇراقتى تۇردە ءمامس شەڭبەرىندە جۇرگىزىلەدى.
شىمكەنتتە بۇيرەكتى ترانسپلانتاتتاۋ جاس پاتسيەنتتى ومىرگە قايتا ورالتتى
23 جاستاعى ەر ادام اۋىر بۇيرەك جەتكىلىكسىزدىگىنە شالدىعىپ، گەمودياليزدە بولعان. دونور - ونىڭ تۋعان اپكەسى. وپەراتسيا 3,5 ساعاتقا سوزىلىپ، كۇردەلى قارسى كورسەتىلىمدەرگە قاراماستان ءساتتى ءوتتى. قازىرگى ۋاقىتتا پاتسيەنت قالپىنا كەلىپ، قالىپتى ومىرگە ورالۋدا.
شىمكەنتتە جالپى سانى 240 بۇيرەكتى ترانسپلانتاتتاۋ جاسالعان، بارلىق وپەراتسيالار ءمامس ەسەبىنەن تولەنگەن. ءار وپەراتسيانىڭ قۇنى شامامەن 6,5 ميلليون تەڭگە.
الماتى وبلىسىندا ەستۋ قابىلەتى قالپىنا كەلتىرىلدى
1962 -جىلى تۋعان پاتسيەنت قۇلاقتان ءىرىڭ اعۋىمەن جانە ەستۋ قابىلەتىنىڭ تومەندەۋىمەن اۋىرعان. كوپبەيىندى كلينيكالىق اۋرۋحانادا وعان دابىل جارعاعىن قايتا قاراۋمەن تيمپانوپلاستيكا جاسالىپ، ەستۋى 52 دب- دەن 22 دب- گە دەيىن جاقساردى.
ءبولىم مەڭگەرۋشىسى اسەل يمانعالييەۆا «پاتسيەنت العاشقى اپتالاردىڭ وزىندە ەستۋ قابىلەتىنىڭ ايتارلىقتاي جاقسارعانىن بايقادى»، - دەدى. ەمدەۋ ءمامس شەڭبەرىندە جۇرگىزىلدى.
الماتىدا ينسۋلت العان پاتسيەنتتىڭ ءومىرى جاساندى ينتەللەكتىنىڭ كومەگىمەن ساقتالىپ قالدى
77 جاستاعى ەر ادامدا يشەميالىق ينسۋلتتان كەيىن ترومب جەدەل تۇردە الىنىپ تاستالدى. بۇل رەتتە RAPID جاساندى ينتەللەكت جۇيەسى قولدانىلىپ، ميدىڭ زاقىمدانۋ دەڭگەيىن باعالاۋعا جانە ارالاسۋ كورسەتكىشتەرىن انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەردى. بىرنەشە كۇننەن كەيىن پاتسيەنت تۇرىپ، بىرتىندەپ قالپىنا كەلە باستادى.
نەيروحيرۋرگ ايبەك تۇرالييەۆ «ۋاقىتىلى ارالاسۋ مەن جاساندى ينتەللەكت تولىق ساۋىعۋ مۇمكىندىگىن ارتتىرادى، - دەپ اتاپ ءوتتى. ەمدەۋ ءمامس ەسەبىنەن تولىق تەگىن كورسەتىلدى.
بەينەۋدە لاپاروسكوپيالىق وپەراتسيالار قولجەتىمدى بولدى
1957 -جىلى تۋعان پاتسيەنتكە ءوت قابىنداعى تاس لاپاروسكوپيالىق ادىسپەن الىندى. وپەراتسيا ءساتتى ءوتىپ، جاعدايى تۇراقتى.
بۇرىن مۇنداي وپەراتسيالار ءۇشىن وبلىس ورتالىعىنا بارۋ قاجەت بولاتىن. قازىر ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ اۋىل تۇرعىندارى زاماناۋي حيرۋرگيالىق كومەكتى ءوز وڭىرىندە، ءمامس شەڭبەرىندە تەگىن الا الادى.
پاۆلوداردا قان قۇيىلۋدان كەيىن كورۋ قابىلەتى قالپىنا كەلتىرىلدى
قانت ديابەتىنىڭ اسقىنۋىمەن تۇسكەن پاتسيەنت كوزگە ءۇش وپەراتسيا جاساتتى. ءۇشىنشى وپەراتسيادان كەيىن كورۋ قابىلەتى %40- عا دەيىن جاقساردى، ال بۇعان دەيىن مۇلدە كورمەگەن.
باس وفتالمولوگ قاسىمحان تىلەۋبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، بۇرىن مۇنداي پاتسيەنتتەر «التىن ۋاقىتتى» جوعالتىپ، شەتەلگە نەمەسە رەسپۋبليكالىق ورتالىقتارعا بارۋعا ءماجبۇر بولاتىن. بۇگىندە جوعارى تەحنولوگيالى كومەك جەرگىلىكتى جەردە كورسەتىلىپ، ءمامس ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلىپ جاتىر.
