مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتۋشىلەرگە قويىلاتىن تالاپتار كۇشەيەدى
استانا. KAZINFORM – ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى تەگىن مەديتسينالىق كومەكتىڭ كەپىلدەندىرىلگەن كولەمى (ت م ك ك ك) جانە م ءا م س شەڭبەرىندە كورسەتىلەتىن مەديتسينالىق قىزمەتتەردى قارجىلاندىرۋ جۇيەسىندە قارجىلىق ءتارتىپ پەن ساپانى باقىلاۋ شارالارىن كۇشەيتىپ جاتىر.
ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ حابارلاۋىنشا، مەديتسينالىق ۇيىمداردى قارجىلاندىرۋدى تالداۋ كورسەتكەندەي، جەكە مەديتسينالىق ۇيىمدار سانىنىڭ 2020-جىلدان باستاپ – 635 تەن 1228 گە دەيىن ءوسۋى جانە مەديتسينالىق-سانيتاريالىق العاشقى كومەك كورسەتۋشىلەر سانىنىڭ 215 تەن 336 عا دەيىن ۇلعايۋى مەديتسينالىق كومەكتىڭ قولجەتىمدىلىگى مەن ساپاسىنىڭ سالىستىرمالى تۇردە جاقسارۋىنا اكەلگەن جوق.
وسىعان بايلانىستى 2025-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتۋشىلەرمەن شارتتارعا العاش رەت ەكونوميكالىق ىقپال ەتۋ شارالارىن قولدانا وتىرىپ، اكىمشىلىك كورسەتكىشتەردى، مەديتسينالىق-سانيتاريالىق العاشقى كومەك پەن جەدەل مەديتسينالىق كومەكتى قامتيتىن 11 ساپا ينديكاتورى ەنگىزىلدى.
2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بەلگىلەنگەن ينديكاتورلارعا قول جەتكىزە الماعاندارعا 2,8 ميلليارد تەڭگە، ونىڭ ىشىندە اكىمشىلىك كورسەتكىشتەر بويىنشا - 2,1 ميلليارد تەڭگە، مساك بويىنشا - 661 ميلليون تەڭگە جانە جەدەل مەديتسينالىق كومەك بويىنشا - 19,2 ميلليون تەڭگە سوماسىنا ەكونوميكالىق ىقپال ەتۋ شارالارى قولدانىلدى.
2026-جىلى ينديكاتورلاردىڭ سانى 15 كە دەيىن ۇلعايتىلدى. 2025-جىلعى 1-شىلدەدەن باستاپ اۆتوماتتى باقىلاۋمەن كورسەتىلگەن مەديتسينالىق قىزمەتتەر مونيتورينگىنىڭ ەلەكتروندىق جۇيەسى ەنگىزىلدى.
مەديتسينالىق قىزمەتتەردىڭ تىركەۋلەرى مەن قۇنىن ارتتىرۋ اقاۋلار جىكتەۋىشىنەن شىعارىلدى جانە قارجىلىق زاڭبۇزۋشىلىقتارعا تەڭەستىرىلدى، ولار انىقتالعان كەزدە ماتەريالدار قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا جىبەرىلەدى. سونىمەن، 2025-جىلى 73 ماتەريال جىبەرىلدى، ونىڭ ىشىندە 60 ى ءۇي-جايلار بويىنشا، ال 2024-جىلى مۇنداي جاعدايلار 40 تى قۇرادى. 2025-جىلعى 1-قازاننان باستاپ ناقتى شىعىنداردى ەسكەرە وتىرىپ، كۇندىزگى ستاتسيونار قىزمەتتەرىنە تاريفتەر قايتا قارالدى، بۇل شىعىنداردى 2,1 ميلليارد تەڭگەگە قىسقارتۋعا مۇمكىندىك بەردى.
ت م ك ك ك شەڭبەرىندە كۇندىزگى ستاتسيونار قىزمەتتەرىن ورنالاستىرۋ بەكىتىلگەن حالقى بار ۇيىمداردىڭ اراسىندا عانا جۇزەگە اسىرىلادى، ناتيجەسىندە ءونىم بەرۋشىلەردىڭ سانى ەكى ەسەگە ازايدى. بۇدان باسقا، بەلسەندى ەمەس جانە ساقتاندىرىلماعان حالىق ءۇشىن مساك- تى جان باسىنا شاققانداعى قارجىلاندىرۋ تەتىگى قايتا قارالدى. ناتيجەسىندە مساك ۇيىمىنداعى وتىنىشتەردىڭ سانى 40 پايىزعا نەمەسە 2,2 ميلليون ادامعا ۇلعايدى، ال بوساتىلعان قاراجاتتىڭ كولەمى 15 ميلليارد تەڭگەدەن استى. بۇل رەتتە ءبىر جىلدىڭ ىشىندە مەديتسينالىق كومەككە جۇگىنبەگەن پاتسيەنتتەردىڭ سانى 5,6 ميلليوننان 3,4 ميلليون ادامعا دەيىن قىسقاردى. بۇل رەتتە مەديتسينالىق كومەكتى قوسارلانعان قارجىلاندىرۋ، قاراجاتتى ماقساتسىز پايدالانۋ جانە پاتسيەنتتەردىڭ تاراپىنان كورسەتىلگەن قىزمەتتەردى راستاۋدىڭ بولماۋى قاۋىپتەرى ساقتالادى. وسىعان بايلانىستى مينيسترلىك اقپاراتتىق جۇيەلەردى ىقپالداستىرۋ، مەديتسينالىق قىزمەت الۋدى سيفرلىق راستاۋدى ەنگىزۋ جانە ليتسەنزيادان كەيىنگى باقىلاۋدى كۇشەيتۋ جونىندە شارالار قابىلدادى.
- ىسكە اسىرىلىپ جاتقان شارالار دەنساۋلىق ساقتاۋدىڭ اشىق جانە باسقارىلاتىن جۇيەسىن قالىپتاستىرۋعا، ت م ك ك ك جانە م ءا م س قاراجاتىن ۇتىمدى پايدالانۋدى قامتاماسىز ەتۋگە، سونداي-اق حالىققا مەديتسينالىق كومەكتىڭ ساپاسى مەن قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان، - دەلىنگەن ق ر دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى تاراتقان اقپاراتتا.
وسىعان دەيىن ەلىمىزدە دەنساۋلىق ساقتاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋگە ارنالعان كەشەندى شارالار قابىلداناتىنى تۋرالى جازدىق.