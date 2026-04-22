مۇگەدەكتىگى بار ازاماتتارعا ارنالعان تەحنيكالىق قۇرالداردى پايدالانۋ ءتارتىبى جاڭارادى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا مۇگەدەكتىگى بار جانداردى وڭالتۋدىڭ تەحنيكالىق قۇرالدارىنىڭ جەكەلەگەن تۇرلەرىمەن تەگىن قامتاماسىز ەتۋدىڭ جاڭا تەتىگى ەنگىزىلەدى.
اتالعان پيلوتتىق جوبا اقتوبە، قاراعاندى جانە پاۆلودار وبلىستارىندا جۇزەگە اسىرىلادى.
جوبا 2030 -جىلعا دەيىنگى ينكليۋزيۆتى ساياسات تۇجىرىمداماسى اياسىندا ازىرلەنىپ، قولداۋ جۇيەسىن مەيىلىنشە ءتيىمدى ءارى قولجەتىمدى ەتۋگە باعىتتالعان.
قازىرگى ۋاقىتتا وڭالتۋدىڭ تەحنيكالىق قۇرالدارىمەن قامتاماسىز ەتۋ ولاردى اۋىستىرۋ مەرزىمدەرىن ەسكەرە وتىرىپ، قايتارىمسىز نەگىزدە جۇزەگە اسىرىلادى.
الايدا قۇرالداردى اۋىستىرۋ كەزىندە ولاردىڭ تەحنيكالىق جاي- كۇيى مەن توزۋ دەڭگەيى ەسكەرىلمەيدى، ال پايدالانۋ كەزەڭىندە جوندەۋ جۇمىستارى قاراستىرىلماعان.
جاڭا تەتىك قالاي جۇمىس ىستەيدى؟
پيلوتتىق جوبا اياسىندا وڭالتۋعا ارنالعان كەيبىر تەحنيكالىق قۇرالدار (مىسالى، مۇگەدەكتەر ارباسى، جۇرۋگە كومەكتەسەتىن قۇرالدار جانە ت. ب) مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا تۇراقتى تۇردە ەمەس، ۋاقىتشا، تەگىن پايدالانۋعا بەرىلىپ، كەيىن قايتارۋدى قاراستىرادى.
بۇل ءتاسىل قولدانىستاعى جۇيەنى تولىقتىرىپ، ونى نەعۇرلىم يكەمدى ەتەدى: ەندى تەك پايدالانۋ مەرزىمىنە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار جابدىقتىڭ ناقتى جاعدايىنا دا باعا بەرىلەدى.
وسى ماقساتتا قۇرىلعان الەۋمەتتىك- تەحنيكالىق ساراپتاما قىزمەتىنىڭ ماماندارى تەحنيكالىق وڭالتۋ قۇرالدارىنىڭ جاعدايىن، توزۋ دەڭگەيىن باعالاپ، ولاردى ءارى قاراي پايدالانۋ، جوندەۋ نەمەسە مەرزىمىنەن بۇرىن اۋىستىرۋ تۋرالى شەشىم قابىلدايدى.
ەگەر قۇرال ءارى قاراي پايدالانۋعا جارامسىز دەپ تانىلسا، ول جويىلۋعا جاتقىزىلىپ، بەلگىلەنگەن پايدالانۋ مەرزىمىنە قاراماستان جاڭا قۇرىلعىعا اۋىستىرىلادى.
ال قولدانۋعا جارامدى دەپ تانىلسا، جوندەلگەن قۇرالدار قايتا پايدالانىلىپ، جاڭا وڭالتۋدىڭ تەحنيكالىق قۇرالدارىن الۋدى نەمەسە ءوز قۇرالىنىڭ جوندەلۋىن كۇتىپ وتىرعان مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا ۋاقىتشا ۇسىنىلۋى مۇمكىن.
بۇل رەتتە جەكە پايدالانۋعا ارنالعان قۇرالدار، مىسالى، پروتەزدەر، جاڭا تەتىكتە قاراستىرىلمايدى.
بيىل ىسكە اسىرۋعا جوسپارلانعان جوبا مۇگەدەكتىگى بار ادامداردىڭ ۇزدىكسىز وڭالۋىن قامتاماسىز ەتۋگە، سونداي- اق تەحنيكالىق قۇرالداردى ۇتىمدى پايدالانۋ مەن ولاردىڭ وڭىرلەردە قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان.
جالپى پيلوتتىق جوباعا 40-تان اسا ءتۇرلى تەحنيكالىق قۇرال، ونىڭ ىشىندە ءجۇرىپ- تۇرۋ قۇرالدارى (مۇگەدەكتەر ارباسى) ەنگىزىلگەن.
