مۇعالىمدەردىڭ كۇندەلىكتى جۇمىسىن ج ي ارقىلى اۆتوماتتاندىرۋعا بولادى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ مۇعالىمدەر كوپ ۋاقىتىن جۇمسايتىن كۇندەلىكتى كۇيبەڭ شارۋانى جاساندى ينتەللەكت ارقىلى اۆتوماتتاندىرۋدىڭ ماڭىزىنا نازار اۋداردى.
- الگوريتمدەر شاكىرتتەرگە جەكە تاپسىرمالار مەن دايىندىق تەستتەرىن ازىرلەپ، جاۋاپتاردى تەكسەرىپ، ولارمەن جىلدام كەرى بايلانىس ورناتا الادى. مۇنداي تەحنولوگيالىق شەشىم مۇعالىمدەردىڭ جۇمىسىن ەداۋىر جەڭىلدەتىپ، ۇستازدىق قىزمەتىمەن اينالىسۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىراق ءبىر نارسە ءاردايىم ەستە بولۋعا ءتيىس: مۇعالىمنىڭ جاناشىرلىعىن جانە اقىل-پاراساتىن ەشبىر تەحنولوگيا الماستىرا المايدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ العاشقى وتىرىسىندا.
سوندىقتان مۇعالىم مەن وقۋشى اراسىنداعى ادامي قارىم-قاتىناس ءبىلىم بەرۋ ۇدەرىسىنىڭ وزەگى بولىپ قالۋعا ءتيىس.
- ءبىزدىڭ ماقساتىمىز - پەداگوگتەردى باسى ارتىق جۇمىستان بوساتۋ، ءوز ميسسياسىن الاڭسىز اتقارۋىنا جاعداي جاساۋ. ۇكىمەت جاساندى ينتەللەكتىنى ءبىلىم بەرۋ جۇيەسىنە ەنگىزگەن كەزدە وسى قاعيدانى ەسكەرۋى كەرەك، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
ايتا كەتەيىك، ەلوردادا مەملەكەت باسشىسىنىڭ توراعالىعىمەن جاساندى ينتەللەكتىنى دامىتۋ جونىندەگى كەڭەستىڭ العاشقى وتىرىسى ءوتتى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ ەلىمىزدە جاساندى ينتەللەكت سالاسىنا ماماندانعان جاڭا زەرتتەۋ ۋنيۆەرسيتەتىن قۇرۋدى تاپسىرعان ەدى.
سونىمەن بىرگە، پرەزيدەنت وقۋشىلاردىڭ سيفرلىق پروفيلدەرىن جاساۋدى تاپسىردى.