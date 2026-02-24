مۇعالىمدەردى باسپانامەن قامتاماسىز ەتۋدىڭ قانداي تەتىكتەرى قاراستىرىلعان
استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى پەداگوگتەردى تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋگە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.
- ءبىلىم باسقارمالارىنىڭ اقپاراتى بويىنشا ەلىمىزدە 2025 -جىلى 277 پەداگوگ مەملەكەت تاراپىنان تەگىن تۇرعىن ۇيمەن (ونىڭ ىشىندە 185- ءى قالالىق، 92- ءى اۋىلدىق جەردە)، 184 پەداگوگ قىزمەتتىك تۇرعىن ۇيمەن قامتىلدى، ال 1025 پەداگوگ جاتاقحانالارعا ورنالاستىرىلدى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.
سونىمەن قاتار، 212 پەداگوگكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى ءۇشىن تەگىن جەر تەلىمدەرى ۇلەستىرىلگەن.
- تۇرعىن ءۇيدى جالعا الۋعا 501 پەداگوگكە جاعداي جاسالعان. كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە وتەماقىمەن قامتىلعان (اۋىلدىق جەرلەردە وتىنمەن، سۋمەن، كومىرمەن) پەداگوگتەر سانى - 138071 (ونىڭ ىشىندە 137773 پەداگوگ اۋىلدىق جەردە، 298- ءى قالالىق جەردە)،- دەپ ناقتىلادى ۆەدومستۆو.