    19:47, 24 - اقپان 2026 | GMT +5

    مۇعالىمدەردى باسپانامەن قامتاماسىز ەتۋدىڭ قانداي تەتىكتەرى قاراستىرىلعان

    استانا. KAZINFORM - وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى پەداگوگتەردى تۇرعىن ۇيمەن قامتاماسىز ەتۋگە قاتىستى تۇسىنىك بەردى.

    баспана сатып алу
    Фото: Ұлттық статистика бюросы

    - ءبىلىم باسقارمالارىنىڭ اقپاراتى بويىنشا ەلىمىزدە 2025 -جىلى 277 پەداگوگ مەملەكەت تاراپىنان تەگىن تۇرعىن ۇيمەن (ونىڭ ىشىندە 185- ءى قالالىق، 92- ءى اۋىلدىق جەردە)، 184 پەداگوگ قىزمەتتىك تۇرعىن ۇيمەن قامتىلدى، ال 1025 پەداگوگ جاتاقحانالارعا ورنالاستىرىلدى، - دەلىنگەن مينيسترلىكتىڭ Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن جاۋابىندا.

    سونىمەن قاتار، 212 پەداگوگكە تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى ءۇشىن تەگىن جەر تەلىمدەرى ۇلەستىرىلگەن.

    - تۇرعىن ءۇيدى جالعا الۋعا 501 پەداگوگكە جاعداي جاسالعان. كوممۋنالدىق قىزمەتتەرگە وتەماقىمەن قامتىلعان (اۋىلدىق جەرلەردە وتىنمەن، سۋمەن، كومىرمەن) پەداگوگتەر سانى - 138071 (ونىڭ ىشىندە 137773 پەداگوگ اۋىلدىق جەردە، 298- ءى قالالىق جەردە)،- دەپ ناقتىلادى ۆەدومستۆو.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
