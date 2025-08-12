ماگيستراتۋراعا گرانت تاعايىنداۋ كونكۋرسىنا قاتىسۋ ءۇشىن قۇجات قابىلداۋ باستالدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ماگيستراتۋراعا ءبىلىم گرانتتارىن تاعايىنداۋ كونكۋرسىنا قاتىسۋ ءۇشىن قۇجاتتار قابىلداۋ باستالدى. بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
ول 18- تامىزعا دەيىن (قوسا العاندا) جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قابىلداۋ كوميسسيالارى، ونىڭ ىشىندە ۆيرتۋالدى قابىلداۋ كوميسسيالارى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى.
بارلىعى 49 مىڭعا جۋىق ادام ماگيستراتۋراعا ءتۇسۋ ءۇشىن ەمتيحان تاپسىردى. عىلىمي- پەداگوگيكالىق باعىت بويىنشا تۇسۋشىلەردىڭ %50- ى، بەيىندى باعىت بويىنشا %21- ى شەكتى بال جينادى. ولار گرانت كونكۋرسىنا قاتىسا الادى.
ماگيستراتۋرادا وقۋعا ارنالعان ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى كەشەندى تەستىلەۋ ناتيجەلەرى بويىنشا كونكۋرستىق نەگىزدە تاعايىندالادى.
- گرانت كونكۋرسىنا قۇجاتتاردى قابىلداۋ 12-18- تامىز ارالىعىندا ج و و- لاردىڭ قابىلداۋ كوميسسيالارى، ونىڭ ىشىندە ونلاين ۆيرتۋالدى كوميسسيالار ارقىلى جۇزەگە اسىرىلادى. بولاشاق ماگيسترانتتارعا قۇجاتتاردى تاپسىرۋدىڭ ىڭعايلى ءتاسىلىن تاڭداۋ مۇمكىندىگى بەرىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
كونكۋرسقا قاتىسۋ ءۇشىن كەلەسى قۇجاتتاردى تاپسىرۋ قاجەت: جەكە كۋالىكتىڭ كوشىرمەسى، جوعارى ءبىلىمى تۋرالى قۇجات (ديپلوم جانە قوسىمشاسى)؛ ك ت سەرتيفيكاتى جانە شەت ءتىلىن مەڭگەرگەندىگىن راستايتىن حالىقارالىق سەرتيفيكاتتار (بار بولعان جاعدايدا).
قۇجاتتاردى تاپسىرۋ كەزىندە وقۋعا ءتۇسۋشى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ ءبىر توبىن جانە ءۇش جوعارى وقۋ ورنىن كورسەتە الادى.
ماگيستراتۋراعا تۇسۋشىلەر 13 مىڭ مەملەكەتتىك ءبىلىم گرانتىنا ۇمىتكەر بولا الادى.
ماگيستراتۋراعا ءبىلىم بەرۋ گرانتى يەگەرلەرىنىڭ ءتىزىمى 25 -تامىزعا دەيىن عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى مەن ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ رەسمي سايتىندا جانە الەۋمەتتىك جەلىلەرىندە جاريالانادى.
بولاشاق ماگيسترانتتاردىڭ وقۋعا قابىلدانۋى 28-تامىزعا دەيىن اياقتالادى.
ايتا كەتەلىك ماگيستراتۋراعا ءتۇسۋ ءۇشىن كەشەندى تەستىلەۋ كەزىندە 130 ادامنىڭ ناتيجەسى جويىلعان ەدى.