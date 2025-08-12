21:12, 12 - تامىز 2025 | GMT +5
ماسك Apple كومپانياسىن مونوپولياعا قارسى زاڭدى بۇزدى دەپ ايىپتادى
استانا. KAZINFORM - امەريكالىق كاسىپكەر يلون ماسك Apple كومپانياسى OpenAI- گە باسىمدىق بەرەتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform. كاسىپكەر بۇل تۋرالى X الەۋمەتتىك جەلىسىندە جازعان.
ونىڭ ايتۋىنشا، Apple OpenAI- دەن باسقا كەز كەلگەن جي كومپانيانىڭ App Store دۇكەنىندە ءبىرىنشى ورىنعا شىعۋىنا مۇمكىندىك بەرمەيدى.
- بۇل مونوپولياعا قارسى زاڭدى ورەسكەل بۇزۋ. xAI دەرەۋ زاڭدى شارا قولدانادى، - دەپ جازدى يلون ماسك.
سونداي-اق امەريكالىق ميللياردەر X جانە Grok قولدانبالارىنىڭ جاڭالىقتار ساناتىندا ءبىرىنشى ورىنعا يە بولعانىنا قاراماستان، X جانە Grok قولدانبالارىنىڭ، ال Grok بارلىق قولدانبالار اراسىندا بەسىنشى ورىنعا يە بولعانىنا قاراماستان، «بولۋ كەرەك» بولىمىندە جوق ەكەنىن اتاپ وتەدى.