ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    ماسك Apple كومپانياسىن مونوپولياعا قارسى زاڭدى بۇزدى دەپ ايىپتادى

    استانا. KAZINFORM - امەريكالىق كاسىپكەر يلون ماسك Apple كومپانياسى OpenAI- گە باسىمدىق بەرەتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform. كاسىپكەر بۇل تۋرالى X الەۋمەتتىك جەلىسىندە جازعان.

    Tesla одобрила новую премию для Илона Маска в размере $29 млрд
    Фото: riotimesonline.com

    ونىڭ ايتۋىنشا، Apple OpenAI- دەن باسقا كەز كەلگەن جي كومپانيانىڭ App Store دۇكەنىندە ءبىرىنشى ورىنعا شىعۋىنا مۇمكىندىك بەرمەيدى.

    - بۇل مونوپولياعا قارسى زاڭدى ورەسكەل بۇزۋ. xAI دەرەۋ زاڭدى شارا قولدانادى، - دەپ جازدى يلون ماسك.

    سونداي-اق امەريكالىق ميللياردەر X جانە Grok قولدانبالارىنىڭ جاڭالىقتار ساناتىندا ءبىرىنشى ورىنعا يە بولعانىنا قاراماستان، X جانە Grok قولدانبالارىنىڭ، ال Grok بارلىق قولدانبالار اراسىندا بەسىنشى ورىنعا يە بولعانىنا قاراماستان، «بولۋ كەرەك» بولىمىندە جوق ەكەنىن اتاپ وتەدى.

    الەم
